Vụ cháy quán bar Thụy Sĩ: Nhiều thi thể còn kẹt lại, hé lộ nguyên nhân không ngờ?

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một quán bar đông người, khiến khoảng 40 nạn nhân thiệt mạng tại một bữa tiệc đêm giao thừa ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana của Thụy Sĩ.

Các quan chức cho biết có thể mất nhiều ngày để xác định danh tính tất cả nạn nhân, trong đó có 115 người bị thương, nhiều người bị thương nặng.

"Mục tiêu đầu tiên là xác định danh tính tất cả thi thể” - thị trưởng Crans-Montana, Nicolas Feraud, nói tại cuộc họp báo tối 1-1.

Hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh: Sky News

Người đứng đầu chính quyền bang Valais, Mathias Reynard, cho biết các chuyên gia đang sử dụng mẫu răng và ADN cho nhiệm vụ này.

Nguyên nhân dẫn tới đám cháy vẫn chưa rõ ràng. Theo giới chức Thụy Sĩ, đó dường như là một tai nạn chứ không phải là một vụ tấn công.

Phía sau hàng rào phong tỏa, thi thể một số nạn nhân vẫn còn nằm trong quán bar.

Một số lời kể của những người sống sót và đoạn clip được phát trên mạng xã hội cho thấy trần của tầng hầm quán bar có thể đã bắt lửa do những ngọn nến ở quá gần.

Bốn người may mắn thoát khỏi quán bar kể lại rằng đám cháy lan rất nhanh.

Hàng trăm người đã đứng gần hiện trường vào tối 1-1. Một số người thắp nến và đặt hoa để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.

"Bạn nghĩ rằng bạn an toàn ở đây nhưng điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Họ cũng là những người như chúng ta” - một thanh niên địa phương 18 tuổi chia sẻ.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động