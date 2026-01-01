Pháo hoa rực sáng trên phố biển Cửa Lò, kỳ vọng năm mới vươn mình mạnh mẽ

Tối 31/12, tại Quảng trường Ánh sáng – VinWonders Cửa Hội, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Chương trình nghệ thuật Countdown “Nghệ An chào 2026 – Hào khí Sông Lam”. Chương trình nghệ thuật Countdown “Nghệ An chào 2026 – Hào khí Sông Lam” được tổ chức nhằm truyền tải niềm tự hào quê hương; quảng bá hình ảnh văn hoá và con người Nghệ An; đồng thời kích cầu du lịch, lan toả và tạo điểm nhấn văn hóa trong dịp đón năm mới.
Chương trình được dàn dựng công phu với quy mô lớn, nội dung đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến không khí vui tươi, sôi động, lan tỏa những thông điệp tích cực và khơi dậy khát vọng vươn lên của quê hương Nghệ An trong thời khắc chuyển giao năm mới. Chương trình gồm có 3 phần: “Âm thanh đại ngàn”, “Nghệ An ngày mới” và Hào khí Sông Lam – Khát vọng vươn xa”... là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại; tái hiện sinh động bức tranh văn hóa xứ Nghệ giàu bản sắc và mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Các tiết mục hát múa, trình diễn dân gian, nhạc trẻ, EDM, rap… do những nghệ sĩ nổi tiếng như: Võ Hạ Trâm, Hà Quỳnh Như, DJ Dsmall, rapper Hà Lê, cùng các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An và nhiều nhóm nhảy, ca sĩ đang hoạt động tại địa phương biểu diễn đã dẫn dắt khán giả đi từ những giai điệu dân gian sâu lắng đến không gian âm nhạc điện tử bùng nổ.
Sự kiện chào đón năm mới ở phố biển thu hút đông đảo người dân và du khách tập trung thưởng lãm, khép lại năm cũ và chào đón năm mới trong không khí hân hoan giữa cao nguyên se lạnh.
Dòng người ken đặc, di chuyển chậm, nhiều thời điểm khu vực trung tâm gần như không còn chỗ trống. "Tôi cùng các thành viên trong gia đình tập trung về phố biển Cửa Lò để xem chương trình văn nghệ và cùng đếm ngược thời gian đón chào năm mới. Được hoà mình vào không khí vui tươi, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, chúng tôi rất vui. Chương trình để lại cho tôi nhiều cảm xúc khó quên", chị Trần Thị Ngọc, trú tại xã Vạn An chia sẻ.
Người dân chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật.
Người dân đồng loạt bật đèn flash để cùng nhau đếm ngược thời gian đón chào năm mới. "Các chương trình nghệ thuật năm nay thật sự cuốn hút, từ âm nhạc đến nghệ sĩ. Chúng tôi thưởng thức trong không khí lễ hội, vui tươi, tạm gác lại những lo toan của năm cũ để đón chào năm mới với tinh thần nhẹ nhõm, đầy năng lượng. Hy vọng năm mới sẽ có nhiều niềm vui mới", chị Hà Thị Ngọc Ánh, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết.
Thời khắc giao thừa đến, pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Tiếng reo hò của người dân vang lên, nhiều người giơ điện thoại quay video, chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, khép lại năm cũ và mở ra năm mới với nhiều hy vọng mới.
Những chùm pháo hoa lung linh, rực rỡ bừng sáng trên bầu trời, thắp lên khát vọng về một năm mới với những điều tốt đẹp nhất, mang theo niềm tin, kỳ vọng về một năm 2026 với nhiều thắng lợi mới.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn