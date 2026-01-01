Pháo hoa rực sáng trên phố biển Cửa Lò, kỳ vọng năm mới vươn mình mạnh mẽ

Chương trình được dàn dựng công phu với quy mô lớn, nội dung đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến không khí vui tươi, sôi động, lan tỏa những thông điệp tích cực và khơi dậy khát vọng vươn lên của quê hương Nghệ An trong thời khắc chuyển giao năm mới. Chương trình gồm có 3 phần: “Âm thanh đại ngàn”, “Nghệ An ngày mới” và Hào khí Sông Lam – Khát vọng vươn xa”... là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại; tái hiện sinh động bức tranh văn hóa xứ Nghệ giàu bản sắc và mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.