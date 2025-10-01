Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức phiên trù bị

Dự, theo dõi và chỉ đạo phiên trù bị có các đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tham dự phiên trù bị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 500 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội phiên trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX diễn ra từ ngày 01/10 đến 3/10. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc phiên trù bị

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, tại phiên trù bị sẽ thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thảo luận, thống nhất Chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng; thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức, sinh hoạt của các đoàn đại biểu.

Những nội dung trong phiên Đại hội hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung đề ra.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 03 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 07 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký

Tiếp đó, phiên làm việc cũng đã thông qua Chương trình, nội quy, Quy chế làm việc của đại hội. Theo Quy chế làm việc, đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết định của đại hội đều phải được trên một nửa (trên 50%) tổng số đại biểu chính thức của đại hội đồng ý. Các quyết định, điều hành thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch đại hội phải được trên một nửa (50%) số thành viên Đoàn Chủ tịch tán thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thông qua Chương trình Đại hội

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó khẳng định những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đặc biệt, đại hội sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua phương án thành lập tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận và tiến hành thảo luận.

Đại hội cũng đã được nghe đồng chí Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tại phiên trù bị, các đại biểu tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các đại biểu dự đại hội

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Để phiên Đại hội chính thức ngày mai có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình diễn ra đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi và quán triệt một số nội dung. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu về tham dự đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trong Nội quy và Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham gia góp ý vào các nội dung trình tại đại hội.

Trong thời gian diễn ra đại hội từ ngày 01-03/10/2025, đề nghị các đoàn đại biểu và các đại biểu về dự đại hội chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ, các quy định khác của pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe và thành công chung của Đại hội.

Sáng mai (2/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc phiên chính thức tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh.

Danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: 1. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; 2. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 3. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 4. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 5. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 6. Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 7. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 8. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; 9. Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 10. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 11. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; 12. Đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; 13. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 14. Đồng chí Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 15. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Danh sách Đoàn Thư ký Đại hội: 1. Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 2. Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 3. Đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Tác giả: Quỳnh - Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn