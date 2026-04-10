Đại tá Lê Hồng Hà làm Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Ngày 10-4, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và thực hiện quy trình bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Hà và Thượng tá Nguyễn Xuân Trung sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác. Đồng thời không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững phẩm chất người cán bộ Công an nhân dân.

Đại tá Tuấn đề nghị Đại tá Hà, Thượng tá Trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Hà và Thượng tá Nguyễn Xuân Trung hứa sẽ tiếp tục không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở.

Cạnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, cùng tập thể quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ