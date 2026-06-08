Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026.

Sáng 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.

Quang cảnh lễ đón.

Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến.

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Samdech Thipadei Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Tháp tùng Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF 2026 có: Tiến sỹ Pich Chanmony Hun Manet, Phu nhân Thủ tướng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Dith Tina; Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul; Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra; Bộ trưởng Du lịch Huot Hak; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Peng Ponea; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng So Naro; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Prak Sam Oeun; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng và Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet cúi chào Quân kỳ Quyết thắng.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Samdech Thipadei Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Hun Manet bó hoa tươi thắm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ.

Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.