Thông tin mới nhất về Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam: Phó Thủ tướng giao địa phương phải hoàn thành một việc trước 5/7

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 7/4/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, phân loại đô thị và hoàn thiện Đề án theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Thu Giang

Theo đó, căn cứ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các tiêu chuẩn thành phố theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tiêu chuẩn gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỉ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, việc lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án nhận được sự đồng thuận rất cao. Kết quả cho thấy 99,96% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đồng ý với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh; trong đó có 14 địa phương đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%. Đề án cũng đã được HĐND tỉnh thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành tại kỳ họp ngày 1/6/2026.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, việc đánh giá trình độ phát triển đô thị, phân loại đô thị loại I và triển khai chương trình phát triển đô thị đều phải căn cứ trên Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Vì vậy, địa phương đề nghị sớm hoàn tất thủ tục để quy hoạch được phê duyệt, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Quảng Ninh cơ bản đáp ứng đầy đủ điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình chuẩn bị Đề án.

Theo Phó Thủ tướng, đây không phải là kết quả của những nỗ lực ngắn hạn mà là quá trình chuẩn bị từ sớm, từ xa với quyết tâm cao và tầm nhìn chiến lược của địa phương.

Phó Thủ tướng đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình chuẩn bị Đề án - Ảnh: VGP/Thu Giang

"Đến thời điểm này, xét về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục, Quảng Ninh cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm hồ sơ đạt chất lượng cao nhất", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí hành chính mà quan trọng hơn là xây dựng một đô thị thực sự chất lượng, có vai trò động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển của vùng và cả nước.

"Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Vì vậy, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải bảo đảm chất lượng đô thị bền vững, phát huy được vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và trên phạm vi cả nước", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ quá trình xây dựng hồ sơ phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Theo đó, hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục mà còn phải thể hiện rõ bản sắc, tiềm năng, lợi thế và tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai.

"Hồ sơ phải thực sự chất lượng, ấn tượng, phản ánh được tầm vóc và khát vọng phát triển của Quảng Ninh", Phó Thủ tướng lưu ý.

Chậm nhất vào ngày 5/7, Quảng Ninh cần hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương

Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5/7. Sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 nhằm bảo đảm sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng cao nhất.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại I. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6; đồng thời hoàn tất các thủ tục công nhận đô thị loại I trước ngày 5/7.

Đối với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh sau khi quy hoạch được phê duyệt.

"Tiến độ rất quan trọng nhưng chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phát huy tối đa trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Quảng Ninh.

Bộ Nội vụ được giao chủ động phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương. Sau khi có kết luận của Trung ương, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng đề nghị chuẩn bị hồ sơ chất lượng cao nhất để trình Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh - Ảnh: VGP/Thu Giang

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hồ sơ trình Quốc hội phải được chuẩn bị công phu, bài bản cả về hình thức lẫn nội dung; bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; có phân tích, đối chiếu, dự báo phát triển, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế và mô hình các đô thị lớn trong khu vực để làm rõ hơn tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai.

Đối với Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng giao Vụ Tổ chức công vụ chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và trình Ban Chấp hành Trung ương đúng tiến độ.

Nhấn mạnh thời gian còn lại không nhiều trong khi yêu cầu đặt ra rất cao, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, khoa học và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng cao nhất cho Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Vào đầu tháng 4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt Bộ Chính trị ký kết luận về chủ trương, đồng thời giao các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo định hướng, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, tái cấu trúc không gian theo hướng tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái phát triển. Địa phương chuyển từ mô hình phân tán sang đa trung tâm, tăng tính kết nối và liên kết vùng. Cùng với đó, tỉnh mở rộng không gian tăng trưởng với các động lực chính là khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa. Hạ tầng được định hướng phát triển đồng bộ, gồm đường bộ, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm lớn. Các phường, xã và đặc khu phát triển hài hòa với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa. Cùng với đó, tỉnh phải cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương và trình Quốc hội xem xét trong năm 2026

Tác giả: Giang Anh

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường