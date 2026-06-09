Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng phu nhân 3 nước thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tại không gian triển lãm "Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử" thuộc Nhà Thái Học trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám hôm nay, bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng phu nhân Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan đã nghe giới thiệu về không gian sắp đặt nghệ thuật "Vườn Trạng Nguyên", được tạo nên từ chất liệu thủ công truyền thống như tre, giấy dó, nón lá và mây tre đan.

Các phu nhân cũng được nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bà Đào Thị Bích Thủy (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh chung cùng phu nhân Thủ tướng Campuchia (bên trái), Lào (thứ hai từ trái sang), Thái Lan (bên phải) tại Khuê Văn Các. Ảnh: Giang Huy

Các phu nhân còn giao lưu cùng nghệ nhân và trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như vẽ họa tiết trên nón lá, thêu tay, xem dệt lụa, thể hiện vẻ đẹp của nghề truyền thống, bàn tay khéo léo của người Việt và những giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Bà Đào Thị Bích Thủy hy vọng những tình cảm được vun đắp từ sự kiện sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau cũng như kết nối văn hóa và tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Các phu nhân trải nghiệm thêu và vẽ nón lá. Ảnh: Giang Huy

Bà Vandara Siphandone, phu nhân Thủ tướng Lào, bà Pich Chanmony, phu nhân Thủ tướng Campuchia, và bà Thananon Niramit, phu nhân Thủ tướng Thái Lan, cho biết thông qua hoạt động tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, họ đã cảm nhận được tấm lòng mến khách, thân thiện của người dân Việt Nam, hiểu hơn về văn hóa, tinh thần hiếu học của người Việt.

Bà Đào Thị Bích Thủy, phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Giang Huy

Điều này góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Thái Lan.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba diễn ra ngày 9-10/6.

Tác giả: Vũ Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net