Điều động đại tá Nguyễn Thành Long làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đại tá Nguyễn Thành Long (áo trắng) nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: ĐÌNH MẠNH

Chiều 27-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thành Long giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hồ Song Ân bày tỏ tin tưởng và mong muốn trên cương vị mới, tân Phó giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh để chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: ĐÌNH MẠNH

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ