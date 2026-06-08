Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 8/6, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội khóa IX.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã bầu ra 81 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá IX.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Ảnh: Khổng Chí).

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân VN khóa IX đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các ông bà tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, gồm:

Ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ảnh: Hưng Phạm).

Bà Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ông Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 9 đồng chí. Ông Phạm Tiến Nam - UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa IX.

Thay mặt các đồng chí trong Ban chấp hành, phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Lương Quốc Đoàn bày tỏ: "Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và vui mừng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031".

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với Hội Nông dân Viêt Nam. Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX hứa sẽ đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, đổi mới nội dung làm việc.

Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các Bộ, ban, ngành trung Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân.

Ông Lương Quốc Đoàn, SN 1970, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn