Công nhận kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND phường Vinh Hưng liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A

Cụ thể, ông Hà Văn Dương tại khối Trung Liên khiếu nại UBND thành phố Vinh (cũ) không bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất cho gia đình ông đối với phần diện tích 90,9 m² khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đề nghị đền bù tiền trả chậm 3 năm 2023-2025.

Còn ông Nguyễn Đình Hoan tại khối Kim Yên khiếu nại việc UBND thành phố Vinh (cũ) không bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất cho gia đình ông đối với phần diện tích 277,0 m² khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đề nghị hủy Công văn số 3347/UBND-NNMT ngày 21/5/2025 của UBND thành phố Vinh và các Công văn của UBND phường Vinh Hưng: Số 765/UBND-KTHTĐT ngày 11/9/2025; số 1291/UBND-KTHTĐT ngày 24/10/2025 do đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Hoan.

Vụ việc đã được UBND phường Vinh Hưng giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung khiếu nại của các công dân là khiếu nại sai. Các công dân không thống nhất, do đó tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 15/01/2026 và ngày 02/3/2026, Đoàn xác minh tổ chức làm việc với các công dân.

Theo đó, qua kết quả kiểm tra và xác minh cho thấy, diện tích 90,9 m² mà ông Dương yêu cầu bồi thường thuộc đất hành lang giao thông Quốc lộ 1A không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại thời điểm thực hiện dự án năm 2012–2014, gia đình ông không sử dụng phần diện tích này. Theo văn bản xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của UBND xã Nghi Liên (cũ), gia đình ông Hà Văn Dương được UBND xã Nghi Liên cấp năm 1982 nhưng không có giấy tờ giao hay cấp đất. Theo số liệu phản ánh trên bản đồ năm 1992-1993, phần diện tích đất ông Hà Văn Dương đang yêu cầu bồi thường nằm trong hành lang giao thông đường Quốc lộ 1A được đo đạc thành một thửa riêng. Gia đình ông Dương đã được bồi thường qua ba đợt vào các năm 2014, 2019 và 2024 với tổng diện tích là 105,45 m². Như vậy, tổng diện tích đất đang sử dụng, đất đã chuyển nhượng và đất đã được bồi thường của hộ ông Dương là 580,75 m2. Đối chiếu với các quy định và diện tích đất thực tế đã bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hà Văn Dương là 105,45 m², phần diện tích 90,9 m² mà ông Dương yêu cầu bồi thường là không có cơ sở để giải quyết.

Về yêu cầu tiền chậm chi trả, theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội, kinh phí cấp cho tỉnh Nghệ An để giải quyết bồi thường GPMB các dự án mở rộng, nâng cấp QL1A đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách Trung ương phát sinh sau khi các dự án này đã quyết toán, bao gồm cả số tiền chậm trả theo phương án bồi thường được tính đến ngày 31/12/2022. Do đó, nội dung này không có cơ sở để giải quyết.

Đối với nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đình Hoan, Đoàn xác minh cho biết, phần diện tích khoảng 277,0 m² mà ông Hoan yêu cầu bồi thường thuộc đất hành lang giao thông Quốc lộ 1A, không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoan. Căn cứ quy định pháp luật về đất đai năm 2013, năm 2024 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phần diện tích khoảng 277,0 m² nằm trong phạm vi từ mốc PMUI đến chân đường QL1A (cũ) là không đủ điều kiện để bồi thường về đất.

Gia đình ông Nguyễn Đình Hoan chỉ nhận chuyển nhượng 116,0 m² đất từ gia đình ông Văn Tấn Sơn; khi thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A năm 2014, UBND thành phố Vinh (cũ) xác định gia đình ông Nguyễn Đình Hoan đang sử dụng đất với tổng diện tích là 334,9 m² và đã bồi thường phần diện tích nằm trong lưu không Quốc lộ 1A là 101,6 m² đất ở. Vì vậy, hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hoan tiếp tục khiếu nại bồi thường phần diện tích khoảng 277,0 m² nằm trong phạm vi từ mốc PMUI đến chân đường QL1A (cũ) là không có cơ sở. Các Văn bản của UBND thành phố Vinh (cũ) và UBND phường Vinh Hưng trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Đình Hoan đúng với quy định của pháp luật.

Vì vậy, kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng đối với khiếu nại của các công dân là đúng quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ nêu trên, UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng đối với cả hai trường hợp là đúng pháp luật và chính thức bác đơn khiếu nại lần hai của các công dân.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn