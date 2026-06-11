Rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng ở Campuchia, 4 người lãnh hơn 37 năm tù

Nhóm bị cáo nhận hơn 37 năm tù vì rửa tiền cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia - Ảnh: NGỌC MINH

Ngày 10-6, Tòa án nhân dân khu vực 3 (TP Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm Trần Khánh Nhung (20 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (37 tuổi, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (54 tuổi, trú TP Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (29 tuổi, trú TP Đồng Nai) về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, 4 người này tham gia vào đường dây rửa tiền do nhóm người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Nhóm trên đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt từ lừa đảo bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.



Kết quả điều tra xác định từ ngày 12-5-2025, ông Nguyễn Thanh Hùng (trú TP Huế) nhận cuộc gọi từ người giả danh là cán bộ thuế hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của ông Hùng bị chiếm đoạt 731 triệu đồng.



Tương tự, ngày 28-5-2025, bà Lê Thị Sen (trú TP Huế) cũng bị người giả danh nhân viên thuế lừa cài đặt ứng dụng và chiếm đoạt 1,188 tỉ đồng.



Tổng cộng, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng từ hai nạn nhân. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.



Quá trình điều tra cho thấy Trần Khánh Nhung giữ vai trò quan trọng trong công ty rửa tiền mang tên "68" tại thành phố Bavet (Campuchia). Nhung trực tiếp tiếp nhận, quản lý tài khoản ngân hàng của các nhân viên, đồng thời tham gia điều phối việc luân chuyển dòng tiền. Nhung phải chịu trách nhiệm đối với số tiền rửa là 1,23 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 85 triệu đồng.



Bị cáo Vì Thị Cúc đã mở và cung cấp 9 tài khoản ngân hàng cho đường dây rửa tiền, trực tiếp thực hiện các thao tác quét sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp với tổng số tiền 1,23 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng.



Sỳ Ngọc Dung cung cấp 8 tài khoản ngân hàng và thực hiện quét sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển dòng tiền bất hợp pháp, liên quan đến số tiền 731 triệu đồng, thu lợi 40 triệu đồng.



Trong khi đó, Tôn Thất Danh cung cấp 10 tài khoản ngân hàng cho một công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Danh trực tiếp thực hiện các giao dịch rửa tiền đối với khoản tiền 499 triệu đồng, hưởng lợi 72 triệu đồng.



Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỉ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.



Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù, Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù, Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội rửa tiền.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn