Nghệ An xử lý dứt điểm đơn thư liên quan đến dự án Quốc lộ 1A

Cụ thể số đơn thư tập trung chủ yếu tại xã Quỳnh Mai (282 đơn), Hoàng Mai (152 đơn) và Hùng Châu (59 đơn). Một số trường hợp đã có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận kiểm tra đủ điều kiện bồi thường nhưng việc lập và phê duyệt phương án lại chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án cũng như quyền lợi hợp pháp của người dân. Trong khi đó, số kinh phí bồi thường phải hoàn thành giải ngân trong năm 2025 còn hơn 319 tỷ đồng.

Để kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, UBND cấp xã có dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đi qua ưu tiên tập trung các nguồn lực cao nhất để giải quyết tốt đơn, thư và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo hoàn thành việc chi trả kinh phí đúng thời hạn, đúng pháp luật, nhất là các phường, xã: Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Hùng Châu...

Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, cử cán bộ có kinh nghiệm tham gia xử lý, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Mọi chậm trễ, sai sót hoặc để tồn đọng đơn thư kéo dài sẽ bị xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường cán bộ hỗ trợ cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thẩm định, lập phương án bồi thường. Sở Tài chính cân đối, điều chỉnh bổ sung nguồn kinh phí cho các địa phương bị ảnh hưởng để kịp thời chi trả cho các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, dự án cải tạo, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài hơn 73 km, được thực hiện từ năm 1994 - 1996 và lần hai từ năm 2012 - 2014. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An phê bình nghiêm khắc đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (cũ) được phân công phụ trách bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đã không quyết liệt trong chỉ đạo, chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Phê bình đối với các thành viên Ban Chỉ đạo chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đã không thường xuyên đôn đốc, báo cáo tình hình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân kinh phí của các địa phương.

