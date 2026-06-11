Đề xuất truyền trực tiếp hình ảnh lái xe vận tải về CSGT

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo lần hai Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và hệ thống quản lý dữ liệu các thiết bị này.

Theo dự thảo, ôtô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tùy từng loại phương tiện và lộ trình áp dụng, xe còn phải lắp camera ghi hình người lái xe hoặc camera ghi hình khoang hành khách. Các thiết bị có thể được tích hợp trên cùng một hệ thống nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với từng chức năng.

Thiết bị giám sát phải ghi nhận hành trình xe chạy, tốc độ, thời gian dừng đỗ và thời gian lái xe liên tục. Camera trên xe phải ghi nhận liên tục hình ảnh người lái xe và khoang hành khách, bao gồm cả hoạt động lên xuống xe của hành khách trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bộ Công an đề xuất toàn bộ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe và khoang hành khách được truyền về máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó chuyển tiếp đến hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông theo thời gian thực.

Theo cơ quan soạn thảo, dữ liệu này sẽ được sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Dữ liệu hành trình phải được lưu tối thiểu 30 ngày trên thiết bị, một năm trên máy chủ dịch vụ và ba năm trên hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông. Hình ảnh người lái xe phải được lưu ít nhất ba ngày, còn hình ảnh khoang hành khách tối thiểu 10 ngày.

Đề xuất truyền hình ảnh lái xe về Cục CSGT theo thời gian thực. Ảnh: Tuân Nguyễn

Dự thảo đề xuất từ ngày 1/1/2028, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ lái xe), xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái xe.

Từ ngày 1/1/2029, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi hình khoang hành khách. Nhóm xe từ 8 đến 29 chỗ thực hiện yêu cầu này từ ngày 1/1/2030.

Bộ Công an cho biết nhiều quốc gia đã triển khai hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện vận tải nhằm phát hiện sớm các hành vi gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, quy định hiện hành của Việt Nam chưa yêu cầu các thiết bị này có chức năng tự động phát hiện, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hoặc truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định mới sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải, qua đó góp phần phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông.

Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 18/6.

Tác giả: Việt An

Nguồn tin: vnexpress.net