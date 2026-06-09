Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Unsplash.

Ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư phổ biến tại Việt Nam, song không ít trường hợp được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân là các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, dễ nhầm lẫn với những bệnh lý tai mũi họng thông thường như viêm họng, viêm mũi xoang hay viêm tai giữa.



Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, vòm họng nằm ở vị trí sâu phía sau khoang mũi nên người bệnh không thể tự quan sát bằng mắt thường.



Trong nhiều trường hợp, khối u phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Chỉ đến khi xuất hiện hạch cổ hoặc các biểu hiện kéo dài, người bệnh mới đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư.

Nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh



Vị chuyên gia cho biết ung thư vòm họng có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau, trong đó nổi bật là nhiễm virus Epstein-Barr (EBV). Đây là loại virus đã được chứng minh có mối liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển ung thư vòm họng.



Bên cạnh đó, thói quen ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Những người thường xuyên sử dụng thực phẩm lên men hoặc ướp muối lâu ngày như dưa muối, cà muối, cá muối, cũng như các món nướng cháy có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.



Ngoài ra, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và tiếp xúc kéo dài với khói bụi, hóa chất độc hại trong môi trường sống hoặc nơi làm việc cũng được xem là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng.



Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, một đặc điểm đáng lưu ý của ung thư vòm họng là các triệu chứng thường xuất hiện ở một bên cơ thể, kéo dài dai dẳng và có xu hướng nặng dần theo thời gian.



Người dân nên đi khám chuyên khoa nếu gặp các dấu hiệu sau:



Đau đầu âm ỉ kéo dài, thường khu trú một bên.



Nghẹt mũi một bên, ban đầu từng đợt, sau đó nghẹt liên tục; có thể kèm dịch mũi lẫn máu.



Ù tai, cảm giác đầy tai hoặc nghe kém một bên.



Xuất hiện hạch ở cổ hoặc dưới hàm; hạch thường cứng, không đau và tăng kích thước theo thời gian.





PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.



Các chuyên gia khuyến cáo nếu những triệu chứng trên kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, người dân không nên tự điều trị hoặc chủ quan cho rằng đó chỉ là bệnh lý tai mũi họng thông thường. Việc thăm khám chuyên khoa sớm có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện và điều trị bệnh.

Nội soi tai mũi họng giúp phát hiện sớm tổn thương



Hiện nay, nội soi tai mũi họng được xem là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các bất thường tại vùng vòm họng.



Thông qua hệ thống nội soi hiện đại, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp toàn bộ khu vực vòm họng - vị trí mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhờ đó, các tổn thương nhỏ như sùi, loét, dày niêm mạc hay tăng sinh mạch máu bất thường có thể được phát hiện từ giai đoạn sớm.



Trong trường hợp nghi ngờ, người bệnh sẽ được chỉ định sinh thiết để xác định chính xác bản chất tổn thương và đưa ra hướng điều trị phù hợp.



Bác sĩ Phương nhấn mạnh ung thư vòm họng hoàn toàn có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm nếu người dân chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể và đi khám đúng thời điểm.



Thay vì chờ đến khi các triệu chứng trở nên rõ rệt hoặc xuất hiện hạch cổ mới tìm đến cơ sở y tế, người dân nên chủ động thăm khám chuyên khoa tai mũi họng khi có các dấu hiệu nghi ngờ kéo dài.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn