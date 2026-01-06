Xe tải chở hàng bất ngờ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A

Khoảng 14 giờ 5 phút ngày 5/1, xe tải chở hàng mang biển kiểm soát 51D-24077 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km1068+900, thuộc thôn 2, xã Long Phụng, phương tiện bất ngờ bốc cháy, lửa bao trùm phần đầu xe và thùng hàng.

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 28 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Rất đông người dân và lực lượng chức năng tiến hành dập tắt đám cháy. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe tải bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV