Trứng gà là một trong những thực phẩm quen thuộc và giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.



Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn trứng thường xuyên hoặc ăn với số lượng lớn. Với một số đối tượng, việc tiêu thụ trứng không hợp lý có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.



Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn trứng gà để đảm bảo an toàn và tốt cho cơ thể.

5 nhóm người nên hạn chế ăn trứng gà. Ảnh minh họa.

Người bị mỡ máu cao



Trứng gà, đặc biệt là lòng đỏ, chứa hàm lượng cholesterol khá cao. Đối với người bị mỡ máu, việc ăn quá nhiều trứng có thể khiến lượng cholesterol trong máu tăng lên, làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.



Dù không cần kiêng hoàn toàn, nhưng nhóm người này nên kiểm soát lượng trứng tiêu thụ mỗi tuần, ưu tiên ăn lòng trắng và hạn chế lòng đỏ để giảm tác động tiêu cực.



Người mắc bệnh tim mạch



Những người có tiền sử bệnh tim hoặc đang gặp các vấn đề liên quan đến tim mạch cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống. Trứng gà nếu ăn quá nhiều có thể góp phần làm tăng cholesterol xấu, ảnh hưởng đến hệ tim mạch.



Việc tiêu thụ trứng nên được điều chỉnh hợp lý, kết hợp với chế độ ăn lành mạnh để giảm thiểu nguy cơ biến chứng.



Người bị bệnh gan



Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo và protein trong cơ thể. Khi chức năng gan suy giảm, việc ăn nhiều trứng có thể khiến gan phải làm việc quá tải, từ đó làm bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.



Đối với người mắc bệnh gan, nên ăn trứng với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ dinh dưỡng phù hợp.



Người đang bị sốt hoặc tiêu hóa kém



Trứng là thực phẩm giàu đạm nhưng cũng tương đối khó tiêu, đặc biệt khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc hệ tiêu hóa hoạt động kém. Khi bị sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, ăn nhiều trứng có thể gây đầy bụng, khó chịu, thậm chí làm tình trạng bệnh kéo dài hơn.



Trong trường hợp này, nên ưu tiên các món ăn nhẹ, dễ tiêu để cơ thể nhanh hồi phục.



Người bị dị ứng với trứng



Một số người có cơ địa nhạy cảm với protein trong trứng gà, dễ gặp phải các phản ứng dị ứng như nổi mề đay, ngứa, đau bụng hoặc thậm chí khó thở. Với nhóm đối tượng này, việc ăn trứng cần được hạn chế tối đa hoặc tránh hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.



Trứng gà là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng đúng cách và phù hợp với thể trạng của từng người. Việc hiểu rõ cơ thể mình thuộc nhóm nào sẽ giúp bạn xây dựng chế độ ăn hợp lý hơn.



Nếu biết cân đối khẩu phần, trứng vẫn có thể là nguồn dinh dưỡng quý giá, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Một số người có cơ địa nhạy cảm với protein trong trứng gà, dễ gặp phải các phản ứng dị ứng như nổi mề đay, ngứa, đau bụng hoặc thậm chí khó thở. Ảnh minh họa

Ăn trứng gà như nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn với lượng vừa phải: Người bình thường chỉ nên ăn khoảng 3–5 quả/tuần, tránh ăn quá nhiều trong thời gian ngắn

Ưu tiên cách chế biến lành mạnh: Nên luộc hoặc hấp thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ để giữ dinh dưỡng và tốt cho tim mạch

Không ăn trứng sống hoặc lòng đào: Trứng chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn gây hại, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa



Kết hợp với thực phẩm khác: Ăn trứng cùng rau xanh, ngũ cốc để cân bằng dinh dưỡng, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn



Nên ăn vào buổi sáng: Đây là thời điểm cơ thể hấp thu protein tốt, giúp no lâu và cung cấp năng lượng cho cả ngày



Hạn chế ăn vào buổi tối muộn: Dễ gây đầy bụng, khó tiêu, nhất là với người có hệ tiêu hóa yếu



Người có bệnh nền cần lưu ý: Nếu bị mỡ máu, tim mạch hoặc gan, nên hỏi ý kiến bác sĩ về lượng trứng phù hợp



Bảo quản và chọn trứng tươi: Ưu tiên trứng mới, sạch, bảo quản đúng cách để tránh nhiễm khuẩn





Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn