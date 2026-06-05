Ăn cà chua suốt 1 năm theo cách "lạ đời", người đàn ông 58 tuổi đi khám và nhận cái kết "không thể ngờ"

Một người đàn ông 42 tuổi ở Trung Quốc đã duy trì thói quen ăn cà chua gần như mỗi ngày trong suốt một năm vì sự tiện lợi trong công việc bận rộn. Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ sau đó khiến chính bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì các chỉ số tim mạch của ông ở mức rất tốt so với tuổi.

Người đàn ông làm việc văn phòng, thường xuyên tăng ca và ít thời gian nấu nướng. Thay vì ăn tối đầy đủ, ông duy trì thói quen đơn giản 2-3 quả cà chua mỗi ngày suốt hơn một năm.

Ban đầu, ông chỉ coi đây là cách ăn nhanh cho qua bữa. Tuy nhiên, thói quen kéo dài lại mang đến những thay đổi đáng chú ý cho sức khỏe.

Điều đáng nói khi đi kiểm tra định kỳ, ông Vệ lo lắng vì nghĩ rằng việc thức khuya và ngồi nhiều sẽ khiến sức khỏe suy giảm. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Bác sĩ cho biết các chỉ số như huyết áp, mỡ máu và độ đàn hồi mạch máu của ông đều rất ổn định, thậm chí tốt hơn nhiều người cùng độ tuổi. Điều này khiến cả bác sĩ cũng phải "bất ngờ và ghen tị nhẹ".

Theo chuyên gia dinh dưỡng, cà chua không phải "thần dược", nhưng chứa nhiều hoạt chất tốt, đặc biệt là lycopene một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và mạch máu.

Ngoài ra, cà chua còn cung cấp:

- Kali: hỗ trợ ổn định huyết áp

- Vitamin C: tăng cường miễn dịch

- Chất xơ: hỗ trợ tiêu hóa

Một số nghiên cứu cũng cho thấy người ăn nhiều rau quả, trong đó có cà chua, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Dù có lợi, cà chua không thể thay thế hoàn toàn chế độ ăn cân bằng. Các chuyên gia nhấn mạnh:

- Ăn quá nhiều vẫn không giúp "chống bệnh" nếu sinh hoạt thiếu lành mạnh

- Người có bệnh dạ dày cần hạn chế ăn khi đói

- Cà chua chỉ phát huy tốt khi kết hợp chế độ ăn và lối sống hợp lý

Trường hợp của người đàn ông 42 tuổi cho thấy đôi khi những thay đổi nhỏ và đơn giản trong ăn uống cũng có thể tạo ra khác biệt tích cực cho sức khỏe nhưng chỉ khi được duy trì đúng cách và đi kèm lối sống lành mạnh.

Cà chua "siêu thực phẩm bình dân" nhưng lợi ích sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ

Cà chua là nguyên liệu quá quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, xuất hiện từ món canh, món xào cho đến nước ép hằng ngày. Tuy nhiên, đằng sau sự bình dân ấy lại là một "kho dinh dưỡng" đáng chú ý, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết, đặc biệt là nam giới trung niên.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào, ít calo

Cà chua chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, B, C, kali, sắt, canxi… cùng các acid hữu cơ có lợi cho cơ thể. Trong khi đó, lượng calo lại rất thấp, giúp dễ tiêu hóa và phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng.

Nhờ thành phần cân bằng này, cà chua được xem là thực phẩm vừa "nhẹ bụng" vừa hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể, giúp cơ thể hoạt động ổn định hơn mỗi ngày.

Lycopene "lá chắn" chống oxy hóa tự nhiên

Điểm nổi bật nhất của cà chua chính là lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa các gốc tự do nguyên nhân gây lão hóa và nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy lycopene có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Người có thói quen ăn cà chua hoặc các sản phẩm từ cà chua thường xuyên được ghi nhận có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn so với nhóm ít sử dụng.

Tác dụng tốt cho tim mạch và mạch máu

Không chỉ liên quan đến ung thư, cà chua còn có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các hoạt chất chống oxy hóa trong cà chua giúp giảm quá trình oxy hóa cholesterol "xấu", từ đó hạn chế nguy cơ hình thành mảng bám trong mạch máu.

Kết hợp với hàm lượng kali tự nhiên, cà chua còn góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài các tác dụng chính, cà chua còn mang đến nhiều lợi ích khác trong đời sống hằng ngày:

- Hỗ trợ thị lực: giàu vitamin A và các chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mỏi mắt và suy giảm thị lực theo tuổi tác

- Hỗ trợ làm đẹp da: giúp da khỏe hơn, hạn chế tác hại từ tia UV và quá trình lão hóa sớm

- Ổn định đường huyết: lượng carbohydrate thấp, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường máu

- Hỗ trợ giấc ngủ: một số dưỡng chất giúp cơ thể thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ

- Tốt cho xương: cung cấp vitamin K và canxi, góp phần giảm nguy cơ loãng xương

Ăn đúng cách để tận dụng tối đa dinh dưỡng

Các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp cả cà chua sống và cà chua nấu chín. Cà chua chín hoặc chế biến cùng một ít dầu giúp cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn, trong khi cà chua tươi giữ được nhiều vitamin C.

Tuy nhiên, cà chua không phải "thực phẩm thần kỳ". Hiệu quả chỉ thực sự rõ rệt khi được kết hợp với chế độ ăn cân bằng, vận động hợp lý và lối sống lành mạnh.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn