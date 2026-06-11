Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An động viên thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các thành viên Ban chỉ đạo thi của tỉnh Nghệ An đã đến động viên thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Hồ Lài

Sáng 11/6, trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức bắt đầu, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các thành viên trong Ban chỉ đạo thi của tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi, động viên thí sinh tại các điểm thi tại phường Thành Vinh, Vinh Phú.

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Hồ Lài

Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, một trong những Điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với hơn 1.100 em, gồm học sinh lớp 12 tại trường sở tại, Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX số 1 Nghệ An.



Tại đây, đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi, nói chuyện và động viên các lực lượng làm công tác kiểm tra, giám thị, bảo vệ tại điểm thi.



Ông Thái Văn Thành chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ làm nhiệm vụ tại điểm thi này, mong các cán bộ, thầy cô phát huy trách nhiệm, nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra phòng thi Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Hồ Lài

Đoàn công tác cũng đã đến Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, điểm thi có 443 thí sinh là học sinh của nhà trường và THPT Nguyễn Trãi, Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Lộc (Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng).



Với đặc thù ở một Điểm thi có nhiều thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sống xa gia đình, đều có nguyện vọng thi để xét tuyển đại học, đoàn công tác đề nghị thầy cô quan tâm, động viên, khích lệ thí sinh. Công tác tổ chức coi thi vừa đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, nhưng cũng tạo thuận lợi để các em hoàn thành tốt bài thi, thực hiện được ước mơ thi đậu vào các trường đại học.



Với tính chất đặc biệt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An yêu cầu các cán bộ, giáo viên cần nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc, khách quan khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần kịp thời lưu ý các thí sinh thực hiện đúng quy chế thi, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An yêu cầu các cán bộ, giáo viên cần nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc, khách quan khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hồ Lài

Ông Thái Văn Thành cũng nhắc nhở các giám thị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế nhưng không tạo áp lực cho thí sinh trong khi làm bài.



Ngoài ra, lưu ý đến vấn đề đảm bảo tuyệt đối an toàn về vận chuyển, bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi của thí sinh. Chú trọng an toàn về phòng, chống cháy, nổ, trật tự trong quá trình diễn ra thi.



Trước khi thí sinh bước vào giờ làm bài, đoàn kiểm tra cũng đến một số phòng thi để động viên các thí sinh dự thi. Lãnh đạo tỉnh chúc các em bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt năng lực và kiến thức đã ôn tập trong thời gian qua để hoàn thành bài thi tốt nhất. Qua đó, đạt được kết quả như mục tiêu của bản thân trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An động viên thí sinh Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Hồ Lài

Với hơn 42.000 thí sinh dự thi, Nghệ An đã bố trí 71 Điểm thi với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh huy động hơn 4.300 giáo viên làm giám thị và huy động gần 2.000 người làm công tác phục vụ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.



Trước đó, chuẩn bị cho kỳ thi, từ đầu tháng 3, ngành Giáo dục Nghệ An phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”. Theo đó, Nghệ An phấn đấu xếp hạng tốt nghiệp từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 5 toàn quốc. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2026 đạt từ 99,5% trở lên.



Sở GD&ĐT Nghệ An cũng tập trung nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12, tổ chức 3 đợt thi thử trực tiếp trên toàn tỉnh và hơn 10 đợt thi thử trực tuyến để đúc rút kinh nghiệm và chỉ đạo sát sao các trường tập trung hơn nữa trong công tác dạy, học và ôn thi.



Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, gia đình và các cơ sở giáo dục.



Bên cạnh đó, ban hành văn bản yêu cầu các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức cho 100% học sinh, cán bộ giáo viên tham gia công tác thi ký cam kết không sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn