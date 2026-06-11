Dự kiến giám sát việc sử dụng trụ sở công sau sắp xếp tại 12 địa phương

Chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính".

Theo dự thảo, Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa.

Trưởng đoàn giám sát là Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Phó đoàn Thường trực là ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Hái phó đoàn còn lại là ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ngoài ra, đoàn còn có thành viên, đại biểu và chuyên gia trong lĩnh vực.

Nội dung giám sát lần này sẽ tập trung vào việc xây dựng và ban hành các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đoàn giám sát cũng sẽ xem xét kết quả bố trí, xử lý các trụ sở dôi dư; tình hình quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tài sản công.

Công tác thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm cùng trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng là nội dung trọng tâm được đưa vào chương trình giám sát.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10/6. Ảnh: Hoàng Phong

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc giám sát sẽ được thực hiện kể từ thời điểm các cơ quan, đơn vị bắt đầu sắp xếp tổ chức bộ máy vào ngày 1/3/2025 cho đến hết ngày 31/12/2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề cương báo cáo giám sát cùng các phụ lục liên quan theo hướng tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm và có tính thực tiễn cao. Nội dung yêu cầu báo cáo cần phục vụ trực tiếp cho việc đánh giá đúng thực trạng, nhận diện những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc.

Đoàn giám sát được đề nghị nghiên cứu, kế thừa các kết quả giám sát trước đây, tham khảo kết quả sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hệ thống chính trị sau sắp xếp. Đồng thời, các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chuyên đề, chuyên ngành gần đây cũng cần được khai thác để phục vụ công tác đánh giá một cách toàn diện và khách quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành và cơ quan liên quan đối với Kế hoạch giám sát và Đề cương kèm theo.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net