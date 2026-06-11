Trả giá vì xăm hình phủ kín cơ thể

Machine Gun Kelly xăm đen gần như kín thân trên.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard Canada hôm 8/6, rapper Machine Gun Kelly cho biết anh từng ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng trong quá trình thực hiện hình xăm phủ kín nửa trên cơ thể. Anh đã yêu cầu thợ xăm hoàn thành tác phẩm trong vòng 2 tháng, thay vì thời gian 2 năm được khuyến nghị.



Thiết kế mang phong cách “dark mode” (xăm đen toàn thân/xăm tối màu) bao phủ phần lớn cánh tay, ngực và lưng của Machine Gun Kelly, với hình cây thánh giá nổi bật ở phần thân trước, theo News.com.au.



“Tương tự cách tôi làm mới âm nhạc của mình, tôi cũng muốn tái tạo cơ thể”, rapper giải thích về quyết định thực hiện hình xăm.



Theo Machine Gun Kelly, nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng Roxx từng cảnh báo rằng việc hoàn thành toàn bộ tác phẩm trong thời gian ngắn gần như là điều không thể.



“Cô ấy nói điều đó gần như bất khả thi, ngay cả khi xét đến khả năng chịu đau. Nhưng tôi bảo: ‘Chúng ta chỉ có 2 tháng thôi’”, anh nhớ lại.

Hình xăm lớn được nam rapper thực hiện trong 2 tháng.

Thay vì nghỉ ngơi giữa các buổi xăm để cơ thể hồi phục, nghệ sĩ 36 tuổi, tên thật là Colson Baker, gần như đến studio của Roxx tại Los Angeles (Mỹ) mỗi ngày.



Trước đó, Roxx từng tiết lộ với TMZ rằng nam rapper đến xưởng xăm 4 ngày mỗi tuần và trải qua tổng cộng 13 buổi xăm, mỗi buổi kéo dài khoảng 6 tiếng. Tuy nhiên, chỉ sau tuần đầu tiên, cơ thể Machine Gun Kelly bắt đầu phản ứng mạnh.



“Sau tuần đầu, hình xăm tác động đến các hạch bạch huyết ở vùng nách và vai, khiến tôi bị ốm nặng. Da tôi chuyển sang màu vàng. Tôi không thể ngủ được. Thậm chí có những phần ở thân trên mà tôi không thể cử động nữa”, anh kể với Billboard.



Dù gặp hàng loạt tác dụng phụ đáng lo ngại và chịu áp lực lớn về thể chất, nam rapper vẫn quyết tâm hoàn thành dự án. Thay vì dừng lại, anh xem những vấn đề sức khỏe phát sinh chỉ là thử thách trên hành trình thay đổi bản thân.



“Tôi bước ra khỏi quá trình đó với nguồn cảm hứng rất lớn. Không chỉ vì những gì mình đã làm được, mà còn vì những gì tôi phải vượt qua để hoàn thành nó", Machine Gun Kelly nói.



Bắt đầu xăm hình từ năm 13 tuổi, đến nay, anh đã có hơn 90 hình trên cơ thể. Tác phẩm mới nhất là tên con gái út “Saga” được xăm bằng chữ in hoa ở mu bàn tay phải. Anh có cô con gái một tuổi này với vị hôn thê cũ Megan Fox.



Ngoài ra, anh còn có con gái lớn 16 tuổi tên Casie với bạn gái cũ Emma Cannon. Trên cẳng tay của nam ca sĩ vẫn còn một hình xăm trái tim nhỏ do chính Casie thực hiện, và đây là một trong số ít hình xăm anh chưa từng che phủ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn