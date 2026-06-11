4 dấu hiệu đi tiểu bất thường cảnh báo ung thư

Theo bác sĩ, một số dấu hiệu xuất hiện khi đi tiểu có thể cảnh báo ung thư thận, bàng quang hoặc tuyến tiền liệt nhưng thường bị người bệnh chủ quan. Ảnh: Shutterstock.

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tiết niệu liên tục tiếp nhận những trường hợp ung thư hệ tiết niệu như ung thư bàng quang, ung thư thận, ung thư tuyến tiền liệt... đã bước sang giai đoạn tiến triển.



Điều đáng tiếc là phần lớn người bệnh đều có chung một suy nghĩ: "Chỉ là nóng trong người", "Uống vài loại lá mát là khỏi" hoặc tự ý dùng thuốc điều trị viêm đường tiết niệu. Sự chủ quan này khiến nhiều người đánh mất "thời gian vàng" để phát hiện và điều trị bệnh.

Những dấu hiệu bất thường



Theo bác sĩ chuyên khoa I Hồ Bá Hưng, Tổ Ngoại yêu cầu, khoa Ngoại V, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, hệ tiết niệu gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Khi xuất hiện khối u ác tính, dòng chảy cũng như tính chất của nước tiểu thường thay đổi. Vì vậy, những bất thường trong quá trình đi tiểu có thể là tín hiệu sớm cảnh báo ung thư.



Tiểu ra máu



Theo bác sĩ Hưng, tiểu ra máu là triệu chứng quan trọng nhất cần được đặc biệt lưu ý. Người bệnh có thể nhận thấy nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ hoặc lẫn máu.



Đây là biểu hiện thường gặp của ung thư bàng quang hoặc ung thư thận. Khi khối u phát triển, các mạch máu xung quanh bị tổn thương và chảy máu vào đường tiết niệu.



Điều nguy hiểm là tiểu máu do ung thư thường không gây đau. Triệu chứng có thể xuất hiện rồi tự biến mất, khiến người bệnh lầm tưởng bệnh đã khỏi trong khi khối u vẫn âm thầm phát triển.



Tiểu buốt, tiểu rắt, đi tiểu nhiều lần



Một dấu hiệu khác không nên xem nhẹ là cảm giác buốt rát khi đi tiểu, tiểu nhiều lần trong ngày hoặc thường xuyên phải thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh.



Theo các chuyên gia, tình trạng này có thể xuất hiện khi khối u ở bàng quang gây kích thích làm bàng quang co bóp liên tục. Với nam giới, khối u tuyến tiền liệt phát triển có thể chèn ép cổ bàng quang, gây cản trở quá trình thoát nước tiểu.

Triệu chứng có thể xuất hiện rồi tự biến mất, khiến người bệnh lầm tưởng bệnh đã khỏi trong khi khối u vẫn âm thầm phát triển. Ảnh: Unsplash.

Nếu tình trạng kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự ý mua thuốc điều trị.



Dòng nước tiểu yếu hoặc bí tiểu



Người bệnh cũng cần cảnh giác khi dòng nước tiểu trở nên yếu, chảy nhỏ giọt, đứt quãng hoặc phải rặn mạnh mới đi tiểu được.



Bác sĩ Hồ Bá Hưng cho biết khi khối u bàng quang hoặc tuyến tiền liệt phát triển đủ lớn, chúng có thể làm hẹp niệu đạo, cản trở đường thoát nước tiểu.



Trong một số trường hợp, người bệnh có thể rơi vào tình trạng bí tiểu cấp tính, gây đau dữ dội vùng bụng dưới và cần được can thiệp y tế khẩn cấp.



Đau âm ỉ vùng hông lưng hoặc vùng chậu



Những bất thường khi đi tiểu đi kèm cảm giác đau tức, nặng vùng hông lưng hoặc đau âm ỉ vùng chậu cũng là dấu hiệu đáng lo ngại.



Theo bác sĩ Hưng, đau một bên hông lưng có thể liên quan đến ung thư thận, trong khi đau vùng xương chậu thường gặp ở ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển.



Đây có thể là dấu hiệu cho thấy các tế bào ung thư đã bắt đầu xâm lấn ra các mô và cơ quan xung quanh.

Việc cần làm để phòng ngừa ung thư đường tiết niệu



Nhiều người thường hoang mang khi được chẩn đoán mắc ung thư. Tuy nhiên, bác sĩ Hưng nhấn mạnh rằng ung thư hệ tiết niệu hoàn toàn có thể được kiểm soát, thậm chí chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.



Trong chẩn đoán, các bác sĩ sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT Scanner), chụp cộng hưởng từ (MRI) và nội soi bàng quang để phát hiện sớm những tổn thương nhỏ.

Trong chẩn đoán, các bác sĩ sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT Scanner), chụp cộng hưởng từ (MRI) và nội soi bàng quang để phát hiện sớm những tổn thương nhỏ. Ảnh: Duy Hiệu.

Về điều trị, nhiều kỹ thuật phẫu thuật nội soi ít xâm lấn đã được ứng dụng như cắt u thận qua khoang sau phúc mạc, nội soi cắt u bàng quang qua đường niệu đạo. Các phương pháp này giúp giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao tính thẩm mỹ.



Để giảm nguy cơ mắc bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân duy trì thói quen uống tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày. Việc bổ sung đủ nước giúp pha loãng các chất độc trong nước tiểu và giảm thời gian các tác nhân gây hại tiếp xúc với niêm mạc bàng quang.



Bên cạnh đó, cần từ bỏ thuốc lá - yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư bàng quang và ung thư thận - đồng thời hạn chế tiếp xúc với các hóa chất độc hại trong môi trường lao động.



Người dân cũng không nên tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc điều trị viêm đường tiết niệu hoặc các loại lá cây không rõ nguồn gốc khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Điều này có thể làm lu mờ triệu chứng, khiến bệnh được phát hiện muộn hơn.



Đặc biệt, những người trên 50 tuổi, nam giới, người có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường độc hại nên chủ động tầm soát định kỳ mỗi 6-12 tháng. Chỉ với xét nghiệm nước tiểu và siêu âm ổ bụng đơn giản, nhiều trường hợp ung thư đã được phát hiện từ giai đoạn rất sớm, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả điều trị và cơ hội sống cho người bệnh.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn