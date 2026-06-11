Nam sinh từ chối đặc cách, thi tốt nghiệp để vào đại học

Ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chấp thuận cho một thí sinh bị khuyết tật của tỉnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Nam sinh là Nguyễn Ngọc Quang, 18 tuổi, thi tại trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Đức Trọng).



Theo Sở, nam sinh bị khuyết tật nhìn (mức độ nặng), có xác nhận và thuộc diện được miễn thi. Cơ quan này đã hướng dẫn em hoàn thiện hồ sơ để được đặc cách xét tốt nghiệp THPT, tuy nhiên nam sinh vẫn muốn tham gia kỳ thi để lấy điểm xét tuyển đại học.



Do đó, Lâm Đồng sẽ tổ chức phòng thi riêng cho thí sinh, bố trí hai giám thị và một giám sát phòng thi theo quy chế. Hội đồng thi cử một người (không có chuyên môn liên quan môn thi) hỗ trợ Quang viết bài tự luận hoặc tô phần trả lời với các bài trắc nghiệm.



Ngoài ra, phòng thi được bố trí hai máy ghi âm, ghi hình, để ghi lại toàn bộ câu trả lời của em. Chúng được bàn giao cho Ban chấm thi để đối chiếu, là căn cứ chấm điểm cho nam sinh, bên cạnh bài thi giấy.



Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được bố trí thi riêng trong một số trường hợp đặc biệt. Trong các năm qua, số thí sinh diện này không nhiều, chủ yếu là các em chấn thương sát ngày thi do tai nạn, khiến không thể tự viết bài.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 41.100 thí sinh của tỉnh Lâm Đồng tham gia, tại 91 điểm thi.





Tác giả: Tư Huynh

Nguồn tin: vnexpress.net