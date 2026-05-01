6 hiểu lầm tai hại về loãng xương

Bệnh nhân loãng xương dễ bị gãy xương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống. (Ảnh: ITN).

Bệnh nhân loãng xương dễ bị gãy xương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống, vì vậy việc nhận thức đúng, chẩn đoán sớm và phòng ngừa kịp thời trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta lại có nhiều quan niệm sai lầm về loãng xương.

Loãng xương chỉ là thiếu canxi, chỉ cần bổ sung canxi là đủ

Thực ra, loãng xương không chỉ là thiếu canxi, nguyên nhân hoặc yếu tố gây ra loãng xương rất nhiều, chẳng hạn như cân nặng quá thấp; hormone giới tính thấp; hút thuốc; uống rượu quá mức; uống quá nhiều cà phê, đồ uống có ga; thiếu hoạt động thể chất; trong chế độ ăn thiếu canxi và vitamin D (ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời hoặc lượng ăn vào ít);

Người mắc các bệnh ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, chẳng hạn như bệnh tuyến giáp, tuyến cận giáp, tiểu đường; sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, chẳng hạn như hormone, thuốc ức chế miễn dịch; người cao tuổi: nữ ≥50 tuổi, nam ≥60 tuổi. Trong đó, thiếu canxi chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, tất nhiên chỉ bổ sung canxi đơn thuần cũng không đủ để ngăn ngừa loãng xương.

Không có lịch sử chấn thương sẽ không xảy ra gãy xương

Xương bị loãng rất giòn, một số động tác nhẹ thường không được nhận biết (nghĩa là không có lịch sử chấn thương rõ ràng), nhưng có thể dẫn đến gãy xương: ho, hắt hơi, nâng vật nặng hoặc bế trẻ, thậm chí hít thở mạnh, v.v.

Vị trí gãy xương thường gặp: Cột sống, xương sườn, xương quay, đầu trên xương đùi. Những gãy xương nhẹ này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, vì vậy cần chú ý kiểm tra để xác định chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Đã xác định bị loãng xương, không cần đo mật độ xương

Đo mật độ xương không chỉ dùng để chẩn đoán loãng xương, mà còn dùng để theo dõi sự thay đổi tình trạng loãng xương và đánh giá hiệu quả điều trị bằng thuốc loãng xương. Do đó, những bệnh nhân đã xác định bị loãng xương được khuyên đo mật độ xương định kỳ để hiểu sự thay đổi tình trạng loãng xương và đánh giá hiệu quả điều trị thuốc loãng xương. Theo chuyên gia, người bị loãng xương nên kiểm tra mật độ xương một lần mỗi năm.

Loãng xương chỉ cần nghỉ ngơi tại nhà, nằm nhiều, ngồi nhiều là có thể phòng ngừa gãy xương

Phòng và trị loãng xương, vận động vừa phải rất quan trọng. Một số người cao tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương cho rằng căn bệnh này dễ gây gãy xương, do đó không dám vận động nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi tại nhà hoặc nằm, ngồi.

Thực tế, vận động có thể cải thiện tuần hoàn máu cho xương, tăng cường mật độ xương, làm chậm tiến trình loãng xương. Đặc biệt khi hoạt động ngoài trời dưới ánh nắng mặt trời, còn có thể tăng cường tổng hợp và hấp thụ vitamin D, giúp cơ thể sử dụng canxi hiệu quả.

Các chuyên gia cho biết, nếu nằm và ngồi nhiều trong thời gian dài, sẽ làm tăng tốc độ phát triển của bệnh loãng xương, dẫn đến vòng xoáy xấu. Người cao tuổi mắc loãng xương được khuyên, trên cơ sở kiên trì điều trị theo quy định, mỗi tuần nên duy trì vận động ít nhất 3-4 lần, mỗi lần trên nửa tiếng.

Tùy theo tình trạng bản thân lựa chọn đi bộ, tập thái cực quyền hoặc thể dục nhịp điệu và các hình thức vận động nhẹ nhàng khác. Trong khi vận động cần đặc biệt cẩn thận, tăng cường bảo hộ, để tránh tai nạn do vận động không đúng cách.

Uống nước hầm xương có thể bổ sung canxi, phòng ngừa loãng xương

Nhiều người cho rằng uống nước hầm xương có thể bổ sung canxi, nhưng thực ra điều này không khoa học. Nước hầm xương thực sự chứa nhiều protein, chất béo và các chất dinh dưỡng khác.

Theo kiểm tra, lượng canxi trong nước hầm xương rất thấp; để bổ sung đủ lượng canxi mà cơ thể cần hàng ngày, cần uống đến 500 bát nước hầm xương mỗi ngày, điều này tất nhiên là không thể, và nước hầm xương cũng thiếu vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi. Do đó, người cao tuổi nên lưu ý, uống nhiều nước hầm xương có thể gây tăng mỡ máu và axit uric trong máu.

Có hiện tượng thoái hóa xương thì không thể bị loãng xương

Loãng xương thường đi kèm với thoái hóa xương (hay còn gọi là “gai xương”), trong khi thoái hóa xương thường là hậu quả của quá trình bù trừ sau khi cơ thể bị loãng xương, gây lắng đọng canxi ở những nơi không đúng.

Lúc này, canxi thường lắng đọng trên bề mặt xương khớp và tạo thành “gai xương”. Việc điều trị loãng xương có thể cải thiện tình trạng thiếu canxi trong cơ thể, từ đó phần nào điều chỉnh quá trình bất thường này, giảm hình thành “gai xương”, thậm chí làm giảm các “gai xương” đã hình thành. Vì vậy, bệnh nhân bị thoái hóa xương kèm loãng xương vẫn cần điều trị chống loãng xương.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn