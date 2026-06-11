Chủ tịch 'thổi bay' tỷ USD vì lộ clip hôn cô gái lạ ở Trung Quốc

Khoảnh khắc thân mật của ông Chen Tao và cô gái lạ lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 6/6, khi một tài khoản mạng xã hội có tên “Zhenzhen Janice” đăng tải đoạn video từ camera an ninh, cho thấy cô và ông Chen Tao - chủ tịch Victory Giant Technology - hôn nhau trong thang máy vào tháng 4/2025.



Ông Chen Tao năm nay 54 tuổi và đang có gia đình. Vợ ông, bà Liu Chunlan, là người đồng hành cùng ông từ những ngày khởi nghiệp, hiện giữ chức thành viên hội đồng quản trị không điều hành của công ty và tổng giám đốc nhiều doanh nghiệp liên kết.



Theo 163, hai vợ chồng hiện nắm giữ 28,25% cổ phần của Victory Giant Technology, với giá trị ước tính khoảng 93,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 13,7 tỷ USD).

Bê bối tình cảm của chủ tịch khiến cổ phiếu của Victory Giant Technology lao dốc. Ảnh: Weibo.

Ngày 8/6, thông tin bê bối tình ái khiến cổ phiếu loại A của công ty có thời điểm giảm tới 9%, làm vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 31,4 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ USD).



Cùng ngày, đại diện công ty phản hồi với truyền thông rằng đoạn video lan truyền trên mạng và các thông tin liên quan đời tư của ông Chen không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng không ảnh hưởng đến quản trị công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ hay bất kỳ thông tin trọng yếu nào phải công bố.



“Những vấn đề này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty. Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đơn hàng dồi dào và mọi công việc đều đang được triển khai có trật tự”, phía công ty khẳng định.



Thành lập năm 2006, Victory Giant Technology hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, nổi bật với các dòng bảng mạch in (PCB). Sau gần hai thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này đã vươn lên từ một công ty quy mô vừa tại tỉnh Quảng Đông trở thành một trong những nhà sản xuất PCB hàng đầu của Trung Quốc.



Các sản phẩm của công ty hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao như máy tính, hàng không vũ trụ, điện tử ôtô, hạ tầng viễn thông 5G, trung tâm dữ liệu và thiết bị y tế.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn