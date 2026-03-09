Ban bầu cử số 01 họp nghe tình hình chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội tại các xã thuộc các huyện (cũ): Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01 chủ trì. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh.

Tại đơn vị bầu cử số 01, có 05 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI để bầu chọn 03 đại biểu. Việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri được tiến hành kỹ lưỡng, đặc biệt chú trọng các nhóm cử tri có biến động lớn như cử tri tạm trú, người lao động, sinh viên, người làm việc xa nơi cư trú. Các địa phương đồng thời tiếp tục chỉnh lý, bổ sung danh sách khi có phát sinh, bảo đảm thống kê đầy đủ, chính xác, hạn chế trùng lặp và không bỏ sót cử tri. Đến nay, số lượng cử tri đã được gắn vào từng khu vực bỏ phiếu đảm bảo chính xác, kịp thời.

Trong đó, ở Đơn vị bầu cử số 01 có 49 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 10 xã (gồm: Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông, Tam Thái). Hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng quy định. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo của công tác bầu cử, bảo đảm tính nghiêm minh, thống nhất của pháp luật.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cho biết, qua kiểm tra, nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ cấp xã được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng trình tự, thủ tục và quy định. Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, lãnh đạo các xã cũng đã nêu ra một số khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử tại khu vực miền núi…

Qua nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01 yêu cầu sau buổi làm việc, Tổ thư ký cần ban hành thông báo kết luận, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí thành viên trong Ban bầu cử số 1. Ban bầu cử thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai và kết quả bầu cử theo hướng dẫn và yêu cầu của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh trật tự, tăng cường các hòm phiếu di động, huy động lực lượng hỗ trợ tại các điểm khó khăn về giao thông, về thời tiết tại các vùng sâu, vùng xa. Chủ động ứng dụng phần mềm trong việc nhập dữ liệu và báo cáo kết quả bầu cử…

