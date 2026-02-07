Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên Công an các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên Công an xã Tri Lễ

Tại các đơn vị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường ân cần thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, thành tích đạt được trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời nhấn mạnh, Tết Nguyên đán là thời điểm tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tiềm ẩn yếu tố phức tạp, vì vậy yêu cầu Công an các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết an toàn, bình yên.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên Công an xã Quỳ Châu

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên Công an xã Quỳ Hợp

Đối với Phòng CSGT, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá tải; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về TTATGT.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên Công an phường Thái Hòa

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên Công an xã Nghĩa Đàn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, động viên Phòng Cảnh sát Giao thông

Dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà Tết, gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đối với lực lượng Công an đang ngày đêm bám địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn