Công an Nghệ An chuẩn bị chu đáo bầu cử cho những “cử tri đặc biệt”

Những ngày này, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ đang tích cực tuyên truyền, phổ biến quy định liên quan đến bầu cử cho người đang bị tạm giữ, tạm giam. Theo đó, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Trại tạm giam đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đối với người bị tạm giữ, tạm giam bằng nhiều hình thức.

Thông qua sinh hoạt chung, cán bộ quản giáo trực tiếp giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; hướng dẫn cách thức ghi phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín, bảo đảm mỗi lá phiếu đều được thực hiện đúng quy định, khách quan và minh bạch.

Thông qua đó, người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhận thức đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của công dân. Nhờ được cán bộ quản giáo tuyên truyền, giải thích cụ thể, nhiều người bày tỏ sự yên tâm, nhận thức rõ quyền lợi của mình và nghiêm túc thực hiện quyền, trách nhiệm công dân.

Song song với tuyên truyền, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cũng tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, đồng thời giữ gìn trật tự, kỷ luật trong cơ sở giam giữ.

Theo đại diện Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức bầu cử. Dù người bị tạm giữ, tạm giam bị hạn chế một số quyền theo quy định pháp luật, nhưng vẫn được bảo đảm quyền bầu cử. Thông qua hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức rõ tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phấn đấu sớm trở về với gia đình và xã hội.

Theo điểm b, khoản 1, Điều 9 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo Luật Trưng cầu ý dân. Quy định này thể hiện rõ tính nhân văn của pháp luật Việt Nam, bảo đảm mọi công dân, dù trong hoàn cảnh đặc biệt, vẫn được thực hiện quyền chính trị cơ bản của mình.

Mỗi lá phiếu bầu không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm công dân, góp phần thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và sự bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân. Sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Công an Nghệ An chính là minh chứng rõ nét cho một kỳ bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và nhân văn.

Tác giả: Phạm Thủy - Vương Linh

Nguồn tin: cand.com.vn