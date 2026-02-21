Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết một số đơn vị, địa phương

Tại 02 đơn vị, đại diện Lãnh đạo, chỉ huy báo cáo nhanh với đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tình hình, kết quả bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an phường Quỳnh Mai

Trong không khí của những ngày đầu Xuân, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến thân nhân, gia đình của cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tổ chức thực hiện tốt bảo đảm ANTT và trật tự ATGT trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Đồng chí Phó Giám đốc quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an xã Diễn Châu

Theo đó, yêu cầu Công an phường Quỳnh Mai và Công an xã Diễn Châu tiếp tục bám sát nhiệm vụ chung của toàn lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn nhiều mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Bố trí lực lượng thường trực, ứng trực bảo đảm, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm hoạt động vi phạm pháp luật và trật tự ATGT, để người dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên.

Tác giả: Phan Tuyết - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn