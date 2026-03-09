Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

[Infographic] Các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16, theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, ngày 15/12/2025, của Hội đồng Bầu cử quốc gia, về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: nhandan.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Quốc hội khóa XVI ,đơn vị bầu cử ,Hội đồng Bầu cử quốc gia ,đại biểu Quốc hội ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP