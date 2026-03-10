Nghệ An siết chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu

Siết chặt quản lý xăng dầu

Trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới, tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định nguồn cung và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra các bể chứa xăng, dầu ở các cửa hàng bán lẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên doanhnghiepvn.vn trong 3 ngày từ 8 - 10/3, sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Nghi Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh vẫn tấp nập phương tiện ra vào đổ xăng, dầu. Tại các cửa hàng, giá được niêm yết công khai theo quy định. Đặc biệt, có nhiều người dân mang theo can nhựa mua xăng, dầu đều bị các nhân viên cửa hàng từ chối nhằm hạn chế tình trạng tích trữ khi thị trường có biến động.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Xuân Đôn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An - cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương Nghệ An, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã yêu cầu các đội Quản lý thị trường trực thuộc chủ động bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ cũng như doanh nghiệp phân phối. Đồng thời, kiểm tra đồng bộ các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có lưu lượng phương tiện lớn hoặc những nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Việc kiểm tra chủ yếu xoay quanh vấn đề chấp hành quy định về niêm yết giá bán lẻ, thực hiện bán đúng giá theo quy định của cơ quan quản lý, kiểm tra tình hình nguồn cung hàng hóa cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh xăng, dầu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng rà soát hoạt động của các doanh nghiệp phân phối xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra nhằm nắm bắt khả năng cung ứng, dự trữ hàng hóa cũng như đánh giá những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới.

“Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các hành vi vi phạm như găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Đôn nhấn mạnh.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững sự ổn định của thị trường xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, đồng thời, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định kinh tế - xã hội trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường.

Đảm bảo nguồn cung ứng

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An - cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu. Qua công tác kiểm tra và giám sát của các lực lượng chức năng, phần lớn các cơ sở kinh doanh vẫn duy trì hoạt động bình thường, thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo đúng quy định.

“Hiện, Nghệ An chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng, dầu cục bộ. Các doanh nghiệp vẫn chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, bố trí nhân lực để duy trì hoạt động bán hàng liên tục”, ông Hóa nói.

Các cửa hàng xăng, dầu ở Nghệ An cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An - cho biết: Hiện đơn vị là một trong những doanh nghiệp cung ứng xăng, dầu chủ lực tại địa phương. Doanh nghiệp đang quản lý 88 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và cung cấp xăng, dầu cho hơn 112 cửa hàng nhượng quyền. Nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn vẫn ổn định.

Nguồn hàng của doanh nghiệp chủ yếu được lấy từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc dầu Dung Quất nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

“Để hạn chế tình trạng tích trữ xăng, dầu khi thị trường có biến động, các cửa hàng trong hệ thống được yêu cầu không bán xăng, dầu cho người dân sử dụng can, phi hoặc các dụng cụ chứa có dung tích lớn. Đồng thời, các cửa hàng phải duy trì hoạt động bán hàng bình thường, không được bán nhỏ giọt hoặc từ chối phục vụ khách hàng”, ông Tuấn khẳng định.

