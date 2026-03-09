Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương và ý kiến các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập để đưa dự án vào vận hành đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm việc với các Sở, ngành, địa phương liên quan và Nhà đầu tư về dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào chiều ngày 02/3/2026

Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; đồng thời sớm tham mưu thành lập Đoàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm tại Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 trong tháng 03/2026.

Cùng với đó, Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai thực hiện các nội dung công việc cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả” để theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả; hoàn thành trước ngày 20/3/2026. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để giải quyết, trong trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý đảm bảo thực hiện Dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính thực hiện các thủ tục có liên quan để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đảm bảo theo đúng quy trình, quy định pháp luật; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan để ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư theo quy định; hoàn thành trước ngày 12/3/2026. Chủ động thực hiện kịp thời các nội dung công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo đúng quy trình, quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Tân Mai và nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai, môi trường và các nội dung khác có liên quan đảm bảo điều kiện để khởi công vào ngày 30/4/2026; chủ động xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý kịp thời, đúng quy định.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND phường Tân Mai và cơ quan liên quan thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu về việc cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Hồi đảm bảo thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 4/2026.

UBND phường Tân Mai chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kịp thời tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng (thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng; trích đo, trích lục, kiểm đếm; lập, thẩm định và phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng; tái định cư;…gửi phương án cho các cơ quan chức năng của tỉnh đồng thời nghiên cứu, phối hợp) đúng quy định để khởi công dự án theo kế hoạch đề ra; bám sát quá trình triển khai dự án tại địa bàn kịp thời xử lý, báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết vấn đề liên quan trong triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động,…

UBND tỉnh đề nghị Liên danh Nhà đầu tư (Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An; và SK Innovation Co.,Ltd) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương liên quan và cơ quan Trung ương (nếu có) để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, chủ động nguồn lực đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; trong đó lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 18/3/2026; hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công trước ngày 30/4/2026; thường xuyên quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội đối với địa phương có dự án.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn