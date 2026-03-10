Ông Trump từ chối tiết lộ liệu có nhắm vào lãnh tụ tối cao mới của Iran hay không

Phát biểu trước báo giới tại Doral, Florida, ông Trump cho rằng quyết định của Tehran có thể khiến tình hình tiếp tục bế tắc.

“Tôi thất vọng bởi chúng tôi cho rằng điều đó chỉ dẫn đến việc lặp lại những vấn đề cũ đối với đất nước này”, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có trở thành mục tiêu hay không, Tổng thống Mỹ từ chối trả lời trực tiếp.

Ông Mojtaba Khamenei - con trai cố Đại giáo chủ Ali Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran. Ảnh: Reuters

“Điều đó sẽ không phù hợp để nói ra. Nhưng hãy nhìn xem, tôi cũng từng là mục tiêu”, ông Trump nói, nhắc tới các âm mưu ám sát nhằm vào mình trước đây. Dù vậy, ông Trump tuyên bố Mỹ nên có vai trò trong việc định hình ban lãnh đạo tương lai của Iran.

“Chúng tôi muốn được tham gia”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng, Tehran nên lựa chọn một nhà lãnh đạo “có thể hành động theo hướng hòa bình”. Tuy nhiên, trong phát biểu trước một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 9/3, ông thừa nhận tình hình vẫn chưa chắc chắn, nói rằng “không ai thực sự biết ai sẽ điều hành Iran trong thời gian tới”.

Trước đó, ông Trump từng nhận định việc lựa chọn ông Mojtaba Khamenei là “không thể chấp nhận được”.

Hôm 8/3, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố, lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran “sẽ không trụ được lâu” nếu không nhận được sự chấp thuận từ Washington. Phát biểu với ABC News, ông Trump cho rằng người kế nhiệm ông Khamenei “sẽ phải nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi”.

“Nếu họ không được chúng tôi chấp thuận, họ sẽ không tồn tại được lâu. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng sẽ không phải quay lại giải quyết vấn đề này 10 năm một lần, đặc biệt là khi không có một tổng thống như tôi sẵn sàng hành động”, ông Trump nói.

Tác giả: Kiều Anh (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn