Nghệ An: Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại nhiều khu vực bỏ phiếu

Tại phường Cửa Lò, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số khu vực bỏ phiếu như khu vực bỏ phiếu số 6 (khối Hải Giang I), khu vực bỏ phiếu số 13 (khối Vĩnh Tiến), khu vực bỏ phiếu số 20 (khối Nghi Thu 2) và khu vực bỏ phiếu số 31 (khối Thành Công).

Theo báo cáo của địa phương, toàn phường hiện có 39 khu vực bỏ phiếu, được bố trí tại các khối dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia thực hiện quyền bầu cử.

Đáng chú ý, các khu vực bỏ phiếu còn được bố trí tại những địa bàn đặc thù như Đảo Mắt và Hòn Ngư, nhằm bảo đảm mọi công dân sinh sống, làm việc tại đây đều có điều kiện tham gia bầu cử.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Cửa Lò.



Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường đang được triển khai đúng tiến độ.

Danh sách cử tri đã được rà soát, lập và niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu để người dân theo dõi, kiểm tra. Qua rà soát, toàn phường Cửa Lò hiện có 43.587 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Tiếp đó, đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 17, xóm Nam Thắng, xã Hải Lộc. Tại đây, các nội dung chuẩn bị phục vụ bầu cử như phòng bỏ phiếu, khu vực viết phiếu, thùng phiếu và các bảng niêm yết thông tin đã được bố trí theo đúng quy định.

Theo báo cáo của chính quyền xã Hải Lộc, toàn xã hiện có 15.209 cử tri đã được lập danh sách và niêm yết công khai. Địa phương bố trí 17 khu vực bỏ phiếu tại các xóm nhằm tạo thuận lợi cho cử tri khi tham gia bỏ phiếu.

Đoàn công tác cũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phúc Lộc, trong đó có điểm bỏ phiếu đặt tại trụ sở Đảng ủy, UBND xã và tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các xóm 23, 24, 25, 26 và 27.

Theo báo cáo của địa phương, toàn xã Phúc Lộc có gần 19.140 cử tri sẽ tham gia bầu cử tại 16 khu vực bỏ phiếu.

Tại xã Văn Kiều, đoàn kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu gồm khu vực số 9 (xóm 3 Nghi Kiều và xóm 4 Nghi Kiều) và khu vực số 14 (xóm 11 Nghi Kiều). Toàn xã hiện có 7 đơn vị bầu cử với 14 khu vực bỏ phiếu, phục vụ cho 15.043 cử tri trên địa bàn.

Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cử tri

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp xem xét việc bố trí phòng bỏ phiếu, khu vực cử tri viết phiếu, vị trí đặt thùng phiếu cũng như hệ thống niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp xã.

Đoàn công tác trao đổi với địa phương về công tác chuẩn bị bầu cử.

Cùng với đó, đoàn công tác cũng kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, việc trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu và phương án bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương đang được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đúng quy định.

Danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử đã được lập, niêm yết đầy đủ tại các khu vực bỏ phiếu để cử tri thuận tiện theo dõi, tìm hiểu thông tin trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí lực lượng phục vụ bầu cử, đồng thời xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.

Những công việc này nhằm bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, trật tự và đúng quy định của pháp luật.

Bảo đảm bầu cử an toàn, đúng quy định

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức phục vụ bầu cử tại các địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, nhiều nội dung chuẩn bị đã được thực hiện khá bài bản. Trong đó, phường Cửa Lò được đánh giá là địa phương có tiến độ chuẩn bị tốt, nhiều phần việc cơ bản đã hoàn tất.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan, cần tiếp tục rà soát kỹ các phần việc còn lại để bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với lãnh đạo xã Phúc Lộc về công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong giai đoạn cao điểm trước ngày bầu cử, bằng nhiều hình thức phong phú như hệ thống truyền thanh cơ sở, pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền… Qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bỏ phiếu.

Việc tuyên truyền hiệu quả sẽ góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Đối với các khu vực bỏ phiếu, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần niêm yết đầy đủ danh sách những người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu và trước nơi cử tri viết phiếu bầu để cử tri thuận tiện theo dõi và tìm hiểu thông tin trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Bên cạnh đó, việc bố trí bàn ghi phiếu, thùng phiếu và các khu vực liên quan cần được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, đúng quy định, tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử một cách dễ dàng.

Các địa phương cũng cần tiếp tục hoàn thiện việc trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ cử tri trong ngày bầu cử.

Đặc biệt, đối với các xã Hải Lộc và Phúc Lộc, sau các cuộc tiếp xúc cử tri cần sớm hoàn thiện việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bố trí đầy đủ khu vực ghi phiếu, thùng phiếu và các nội dung hướng dẫn cần thiết để bảo đảm công tác tổ chức bầu cử diễn ra đúng quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các biến động về cử tri, đối chiếu danh sách để bảo đảm tính chính xác.

Việc rà soát cần được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt đối với những trường hợp ngư dân thường xuyên đi biển hoặc người đi làm ăn xa, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức và điều hành bầu cử phải bảo đảm nguyên tắc bầu đúng, bầu đủ theo quy định của pháp luật, đồng thời giữ vững an ninh trật tự và an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng phương án tổ chức bầu cử khoa học, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn