Công an Nghệ An phá chuyên án mua bán người dưới chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", giải cứu thành công 13 nạn nhân

Các đối tượng Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm tại Cơ quan Công an

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; Kế hoạch của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người, bắt giữ 03 đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 13 nạn nhân sang làm việc tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Cơ quan Công an lấy lời khai Vi Thị Lan

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (tỉnh Nghệ An) tồn tại một đường dây “Mua bán người”, với Vi Thị Lan (sinh năm 1994), trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (có quê gốc tại xã Bình Chuẩn) là mắt xích quan trọng trong đường dây này. Lan là đối tượng từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số “ông chủ” bên kia biên giới. Nắm được thông tin các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nên Vi Thị Lan đã nảy sinh ý định móc nối với các đối tượng tại các xã khu vực miền Tây thuộc tỉnh Nghệ An, thiết lập đường dây mua bán người, đưa sang Khu vực kinh tế Tam Giác Vàng nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện được kế hoach của mình, Vi Thị Lan cấu kết với một đối tượng khác có mối quan hệ họ hàng với Lan là Lô Thị Vuông (sinh năm 1993), trú xã Nga My để tìm kiếm “nguồn” hàng. Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” các nạn nhân mà Lan và Vuông nhắm tới là những nam, nữ thanh niên trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định nhằm rủ rê, lôi kéo. Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài mức lương hứa hẹn từ 15 đến 18 triệu/tháng, Lan và Vuông còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc. Khi đã lừa được các bị hại qua biên giới, Lan và Vuông sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài đưa nạn nhân vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng do người nước ngoài làm chủ. Nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn. Đáng nói không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác đều với chiêu bài việc nhẹ lương cao. Với thủ đoạn như trên, đối tượng Lô Thị Nhâm (sinh năm 2004), có hộ khẩu thường trú tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An (hiện trú tại phường An Dương, thành phố Hải Phòng) từ vai trò là nạn nhân bị Lan và Vuông bán cũng đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người khi đã lừa một số bị hại bán qua bên kia biên giới.

Hành vi của nhóm đối tượng trên đã gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Bình Chuẩn đã kịp thời báo cáo Đồng chí Giám đốc; Đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án tập trung lực lượng, đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 02-07/9/2025, xác định 03 đối tượng trên đã có mặt tại lãnh thổ Việt Nam, Ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng, thành lập 03 Tổ công tác tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng đồng loạt bắt giữ Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội Mua bán người của mình. Bước đầu Ban chuyên án làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã lừa 13 nạn nhân vào Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 13 nạn nhân bị các đối tượng trên lừa bán. Việc phá thành công chuyên án càng có ý nghĩa hơn ngay trong những ngày người dân cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Điểm chung của các vụ án mua bán người là nạn nhân thường bị các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn tìm những công việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài… để có cuộc sống giàu sang. Công việc, địa điểm làm việc mà các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn đưa nạn nhân đến làm việc thường không có địa chỉ cụ thể. Vì vậy, người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, nhận biết được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn