Đông đảo CBCS Công an Nghệ An tập trung theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An phải trực lễ, triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ… nhằm giữ vững an toàn tuyệt đối trong những ngày lễ lớn của dân tộc, đảm bảo cho Nhân dân trên địa bàn có một kỳ nghỉ lễ an toàn, bình yên. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ không thể trực tiếp có mặt tại Thủ đô tham dự buổi lễ, nhưng vẫn dõi theo từng khoảnh khắc thiêng liêng qua hình ảnh truyền hình trực tiếp.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã có mặt tại hội trường trung tâm, háo hức chờ đón Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sỹ đã tập trung tại hội trường trung tâm Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương, tạo nên một không gian cộng đồng giàu cảm xúc và đầy tự hào dân tộc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tay cầm những lá cờ Tổ quốc nhỏ, ánh mắt rạng ngời, gương mặt rưng rưng xúc động, ai nấy đều tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình, không khí tại hội trường trở nên trang nghiêm, thiêng liêng, hòa chung nhịp đập con tim hướng về Thủ đô Hà Nội.

Khi chương trình truyền hình trực tiếp kết thúc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, những mốc son chói lọi của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. 80 năm qua, từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến nay, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn luôn soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, giành những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ tại trụ sở Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tại các xã, phường theo dõi Lễ kỷ niệm với niềm xúc động, tự hào

Là những người trẻ, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An càng biết ơn hơn nữa thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì hòa bình, độc lập của dân tộc và lấy đó làm động lực tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn trau dồi học tập, rèn luyện, nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân và quê hương Xô viết anh hùng…

Tác giả: Phạm Thủy - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn