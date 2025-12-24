Công an Nghệ An bắt nhóm 14 đối tượng, thu giữ gần 2,3 tạ pháo nổ

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn. Các đối tượng móc nối mua pháo từ nước ngoài rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ ngày 17 đến 20/12/2025, Ban chuyên án đã thành lập 03 tổ, với hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp bắt giữ 14 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 2,3 tạ pháo các loại và nhiều tang vật khác. Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây nói trên gồm 06 đối tượng, trong đó có 02 đối tượng cùng trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị là: Hoàng Kim Minh (sinh năm 1989) và Lê Thị Nga (sinh năm 1966) và 04 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Phạm Văn Bình (sinh năm 1987), trú xã Thiên Nhẫn; Trần Quang Chương (sinh năm 1980), trú tại xã Quế Phong; Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1993) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Đức Châu.

Để buôn bán số lượng lớn pháo, các đối tượng tham gia hội nhóm mua bán trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm người mua. Đặc biệt, pháo được bọc chuyển qua xe tải, hoặc dùng xe ô tô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc phá thành công chuyên án buôn bán pháo nổ với tang số lớn được Nhân dân ghi nhận, đồng tình và ủng hộ, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn tình trạng nổ pháo trong dịp lễ, tết vì một cái Tết an toàn.

Công an tỉnh kêu gọi người dân tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; tích cực phát hiện, tố giác và giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh với hành vi vi phạm. Mọi thông tin về tội phạm và vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đề nghị cung cấp kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Việc chấp hành quy định cũng như cung cấp thông tin liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là góp phần để mọi người, mọi nhà đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiết kiệm, bình an, hạnh phúc.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn