Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 300kg pháo nổ ở Nghệ An

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng Công an xã Nghĩa Lâm đồng chủ trì phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo), thu giữ 345kg pháo nổ các loại.

Đối tượng Nguyễn Văn Lâm (đánh dấu X) và tạng vật bị bắt giữ.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Nghĩa Lâm và tổ địa bàn số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra) phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lâm (SN 1989, trú tại xóm Hòa Bình 2, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) có dấu hiệu mua bán trái phép pháo nổ từ tỉnh Quảng Trị đem về Thái Nguyên nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Rạng sáng ngày 15/12, tại địa phận phường Hoàng Mai (Nghệ An), Ban Chuyên án phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông bắt quả tang Nguyễn Văn Lâm về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, thu giữ trên xe ô tô mà đối tượng điều khiển có 23 bì xác rắn trong đó chứa 345kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn