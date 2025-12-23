Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An khởi tố 03 vụ, 05 đối tượng, thu giữ gần 500 kg pháo nổ

Điển hình: ngày 15/12/2025, tại Km430+500 cao tốc Bắc Nam (thuộc địa phận xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội CSGT cao tốc đường bộ số 4 (Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an) và Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT cùng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Tăng Văn Duẩn (sinh năm 1980), trú tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng về hành vi Buôn bán hàng cấm, thu giữ 300 kg pháo nổ.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ Trương Văn Toản (sinh năm 1984), trú tại xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình - đối tượng môi giới cho Tăng Văn Duẩn đầu mối mua pháo và trong số lượng pháo của Duẩn bị thu giữ có một phần pháo của Toản.

Đối tượng Tăng Văn Duẩn cùng số tang vật tại Cơ quan Công an

Được biết, Tăng Văn Duẩn và Trương Văn Toản là lái xe hợp đồng cho doanh nghiệp, vận chuyển hàng hóa (thức ăn gia súc) từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Quảng Trị, sau đó mua lương thực, phế liệu từ tỉnh Quảng Trị chở ra Bắc để bán kiếm lời, bù chi phí chiều về. Qua mối quan hệ quen biết, Tăng Văn Duẩn và Trương Văn Toản câu kết với nhau, mua pháo nổ của số đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Để qua mắt lực lượng chức năng, Duẩn và Toản ngụy trang thành các bì phế liệu bỏ lẫn trên xe chở hàng, vận chuyển ra Bắc để bán kiếm lời. Quá trình điều tra xác định 02 đối tượng này đã thực hiện nhiều chuyến vận chuyển, mua bán pháo trái phép.

Tiếp đó, ngày 16/12/2025, tại Chợ Sen (thuộc xóm Bắc Nam Sơn, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát kinh tế đồng chủ trì với Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Yên Thành (Trạm CSGT Diễn Châu Phòng CSGT Công an tỉnh), Công an xã Vạn An và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1992), trú tại xóm Hùng Sơn, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 39kg pháo nổ.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng chủ trì với Công an xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972), trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. Quá trình khám xét tại nhà Nguyễn Trọng Nam, phát hiện 37 kg pháo nổ mà Nam giấu trong phòng ngủ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Trần Thị Tâm (sinh năm 1993), trú tại xã Quỳnh Phú về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 97kg pháo nổ.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Tăng Văn Duẩn, Trương Văn Toản về tội Buôn bán hàng cấm; Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Nam và Trần Thị Tâm về tội Tàng trữ hàng cấm.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn