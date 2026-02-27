Người đàn ông nằm bất động trên sới vật

Hình ảnh gây bàng hoàng ở sới vật.

Trong một trận đấu thu hút đông người theo dõi, một nam đô vật được ghi nhận bất ngờ ngã xuống sàn và nằm bất động. Những người có mặt lập tức lao vào hỗ trợ, kiểm tra tình trạng và tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi lực lượng y tế tiếp cận. Theo ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sự việc khiến đám đông bàng hoàng. Trận đấu bị gián đoạn hoàn toàn, nhiều người đứng lặng, lo lắng dõi theo diễn biến sức khỏe của nam đô vật. Đáng chú ý, tình trạng của nạn nhân được cho là rất nghiêm trọng.

Vật cổ truyền từ lâu là nét đẹp văn hóa trong các dịp lễ, Tết tại nhiều địa phương miền Bắc. Mỗi độ xuân về, các sới vật lại rộn ràng tiếng trống, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố truyền thống và tính biểu diễn, vật đối kháng luôn tiềm ẩn rủi ro cao nếu xảy ra va chạm mạnh hoặc sự cố ngoài ý muốn. Các chuyên gia từng khuyến cáo ban tổ chức cần siết chặt công tác kiểm tra y tế, bố trí lực lượng cấp cứu túc trực và yêu cầu vận động viên đảm bảo thể trạng, kỹ thuật an toàn trước khi thi đấu.

