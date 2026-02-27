Xác định nguyên nhân vụ 2 xe khách tông trực diện khiến nhiều người thương vong

Ngày 27-2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đang phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và ô tô 16 chỗ khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn là do tài xế N.T.Đ. (SN 1984, trú tại thôn Pắc Cú, xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ đi không đúng làn đường quy định, va chạm với xe khách đi hướng ngược lại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 27-2, tại Km76 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách.

Vào thời gian này, xe khách giường nằm 44 chỗ BKS 37G-001.xx do ông N.M.T. (SN 1976, trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) cầm lái, chạy theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ BKS 29B-113.xx do ông N.T.Đ. (SN 1984, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến vợ tài xế xe 16 chỗ là bà N.T.P. (SN 1987, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn), ngồi ghế phụ phía trước tử vong. Ngoài ra, 5 người khác trên xe này bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động