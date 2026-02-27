Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can

Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.

Theo kết luận, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có 6 bị can gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, hiện là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế).

Hai bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị đề nghị truy tố về hai tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can này trước đó từng bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Kết luận điều tra nêu rõ, trong quá trình triển khai hai dự án: xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công tuy không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “cho phép thuê tư vấn nước ngoài” nhưng Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký Tờ trình để trình Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập 2 dự án và phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc…

Sau khi phương án kiến trúc được phê duyệt, Nguyễn Chiến Thắng bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu trái quy định. Từ đó, liên danh VK Studio – Viện TTB được thực hiện các gói thầu tương ứng và phối hợp với Đào Xuân Sinh hoàn tất hồ sơ chỉ định các gói thầu liên quan.

Hành vi của các bị can được xác định gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Tác giả: Phùng Anh (VTV Times)

Nguồn tin: vtv.vn