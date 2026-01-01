Thời gian:
Top 10 thương hiệu bán chạy nhất tháng 1/2026: VinFast dẫn đầu

Nhờ xu hướng xe điện ngày càng được tăng cao, doanh số của hãng xe Việt - VinFast tiếp tục đạt mức ổn định khi bán ra hơn 16.000 xe trong tháng 1/2026 và trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tháng. Đứng ngay sau VinFast là Huyndai và Ford với mức lần lượt là 5.972 và 5.121 xe...

Tác giả: Bảo Linh

Đồ họa: Thu Ánh

Nguồn tin: Báo VOV

