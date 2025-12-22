Tạm giữ cô gái mang pháo nổ từ Nghệ An ra Hà Nội bán

Chiều 21/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã tạm giữ Hoàng Thị Xinh (25 tuổi, trú xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Vinh (33 tuổi, trú xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khoảng 19h ngày 16/12, Tổ công tác của Công an xã Phúc Lộc trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Tỉnh lộ 417, thuộc địa phận thôn Nam Hà 6, đã phát hiện một người điều khiển phương tiện chở 3 thùng carton có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành dừng xe để thực hiện kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng carton chứa nhiều khối hình hộp chữ nhật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định số hàng trên là pháo nổ với tổng trọng lượng lên tới 33,6 kg. Chủ số hàng được xác định là Hoàng Thị Xinh (sinh năm 2000, trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An).

Hoàng Thị Xinh, Hoàng Văn Vinh và tang vật

Tại trụ sở cơ quan Công an, Hoàng Thị Xinh khai nhận đã mua toàn bộ số pháo nổ trên từ Hoàng Văn Vinh (sinh năm 1992, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An). Mục đích của Xinh là vận chuyển về địa bàn để bán lại cho các đối tượng khác nhằm kiếm lời trong dịp Tết.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Xinh và Hoàng Văn Vinh để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng.

Tác giả: Đức An

Nguồn tin: vtv.vn