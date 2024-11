Công an huyện Nghĩa Đàn: Kịp thời ngăn chặn, xử lý 02 nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, gây thương tích cho người đi đường

Các đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa bị tạm giữ vào ngày 30/10/2024

Thời gian qua, nhằm góp phần bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ công tác 373 phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Qua đó đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là hành vi điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô và mang theo hung khí, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cụ thể là, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 31/10/2024, tổ công tác 373 Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo về việc có nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy cầm theo hung khí lạng lách, đánh võng trên tuyến Quốc lộ 48 qua địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa. Ngay sau đó, tổ công tác 373 đã phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện và Công an các xã trên địa bàn kịp thời ngăn chặn, xử lý. Tang vật thu giữ gồm: 04 kiếm, 01 con dao, 07 xe máy. Cơ quan Công an cũng đã triệu tập 25 đối tượng; trong đó có 20 đối tượng trú tại thị xã Thái Hòa, 05 đối tượng trú tại huyện Nghĩa Đàn lên làm việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đã tạm giữ hình sự 07 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị Công an huyện Nghĩa Đàn tạm giữ ngày 31/10/2024

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29/10/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tổ công tác 373 Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Công an xã Nghĩa Sơn phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách, gây mất ANTT, TTATGT. Trong đó, một số đối tượng còn mang theo các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, kiếm, gậy sắt... và có hành vi đập phá phương tiện, gây thương tích đối với người đi đường. Khi phát hiện lực lượng Công an, nhóm đối tượng trên nhanh chóng bỏ chạy về hướng huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng và tang vật trong 02 vụ việc

Ngay trong đêm, tổ công tác 373 đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn) và Công an các xã Bãi Trành, Xuân Bình (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhanh chóng tiến hành xác minh, truy xét. Đến trưa 30/10/2024, lực lượng Công an đã làm rõ 11 đối tượng thanh, thiếu niên liên quan trú tại các xã Bãi Trành, Xuân Bình và đưa về trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn để làm việc. Trong đó, có 02 đối tượng trên 18 tuổi, 04 đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến 18 và 05 đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Tang vật thu giữ gồm 04 xe máy và xe gắn máy, 01 kiếm, 01 dao phóng lợn, 01 dao nhọn, 01 gậy sắt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc Công an huyện Nghĩa Đàn kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm 02 nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công công và gây thương tích cho người đi đường đã tạo tính răn đe, góp phần phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn