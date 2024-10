Bổ nhiệm Trưởng Công an huyện giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an và tặng hoa cho Thượng tá Phạm Thanh Hùng

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng Công an huyện Di Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng (SN 1981, quê huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Đồng chí có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị; là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, toàn diện về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; có 25 năm học tập, công tác trong lực lượng CAND.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thanh Hùng

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thượng tá Phạm Thanh Hùng từng giữ chức Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng, sau đó giữ chức Trưởng Công an huyện Di Linh.

Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phạm Thanh Hùng

Tại buổi công bố quyết định, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trưởng thành từ công tác tham mưu, có quá trình công tác và đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy thể hiện bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Trước đó, tháng 8/2024, Tỉnh uỷ Lâm Đồng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Công an huyện Di Linh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, gồm có Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc và 5 Phó Giám đốc gồm Đại tá Lê Hồng Phong, Đại tá Nguyễn Quang Thống, Đại tá Đinh Xuân Huy, Đại tá Bùi Đức Thịnh, Thượng tá Phạm Thanh Hùng.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn