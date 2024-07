Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Hưng Nguyên thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng

Tại những nơi đoàn đến thăm, các đồng chí cùng đi trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định những cống hiến của các Mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và Công an huyện trân trọng, biết ơn và trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, noi theo. Các đồng chí trong đoàn chúc các mẹ mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.