Công an Hà Nội vô địch V-League trước 3 vòng đấu

Tối 17-5, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Công an Hà Nội FC tiếp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 23 V-League 2025-2026.

Các cầu thủ Công an Hà Nội FC mừng bàn thắng vào lưới Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Việt An

Trước trận đấu, Công an Hà Nội FC có 57 điểm, nhiều hơn 11 điểm so với Thể Công - Viettel. Do đó, chỉ cần giành chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa, Công an Hà Nội FC sẽ lên ngôi vô địch V-League.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 60, khi Đoàn Ngọc Hà của đội bóng xứ Thanh bị truất quyền thi đấu. Trong thế hơn người, Công an Hà Nội FC mở tỷ số ở phút 88 nhờ công của Alan, trước khi Dos Santos ấn định thắng lợi 2-0 ở phút 90+8.

Với kết quả trên, Công an Hà Nội FC vô địch V-League 2025-2026 sớm trước 3 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Thể Công-Viettel 11 điểm trong khi giải đấu còn 3 vòng nữa là kết thúc.

Trên sân khách, Hà Nội FC thắng PVF-CAND 4-0, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 42 điểm; Thể Công – Viettel thắng Thép Xanh Nam Định 2-0, xếp nhì bảng với 49 điểm.

