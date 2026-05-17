Nghệ An: Thầy hiệu trưởng nhận đỡ đầu bé trai nghi bị cha và mẹ kế bạo hành

Thầy Hoàng Văn Trung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Thành, Nghệ An, nhận đỡ đầu em T. - Ảnh: TÂM PHẠM

Chiều 17-5, căn phòng điều trị tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ, Nghệ An đón nhiều người đến thăm em N.H.T. (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du, Nghệ An) - cậu bé nghi bị cha và mẹ kế bạo hành, câu chuyện khiến cộng đồng mạng nghẹn lòng suốt nhiều ngày qua.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Du cùng các nhà hảo tâm và thầy Hoàng Văn Trung - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Thành - đã trực tiếp đến động viên, trao quà hỗ trợ em T. trong thời gian điều trị.

Điều khiến nhiều người xúc động là lời hứa của thầy Trung ngay tại giường bệnh: sẽ nhận đỡ đầu em T. đến hết lớp 12, để cậu bé không phải dang dở con đường học tập vì nghịch cảnh.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online tối 17-5, cô Phạm Thị Lan - Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Tô Bá Ngọc, xã Vân Du, Nghệ An - cho biết chỉ sau ba ngày kêu gọi, các nhà hảo tâm trên cả nước đã chuyển hơn 175 triệu đồng để giúp đỡ em T.

"Ngày mai, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương trực tiếp trao số tiền này cho gia đình để chăm lo cho em", cô Lan nói.

Theo cô Lan, nỗi trăn trở nhất của người giáo viên không phải là học trò học kém, mà là chứng kiến các em lớn lên trong thiếu thốn và tổn thương.

Cô Phạm Thị Lan - Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Tô Bá Ngọc, xã Vân Du, Nghệ An (bên trái) tới thăm hỏi, động viên em T. và gia đình - Ảnh: Nhân vật cung cấp

T. từng là học sinh cũ của cô từ bậc tiểu học. Cậu bé có tuổi thơ nhiều thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn từ sớm, em sống cùng bà nội mù lòa trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Hai bà cháu nương tựa vào nhau qua ngày, thiếu thốn cả vật chất lẫn hơi ấm đủ đầy của một mái ấm gia đình.

"Những ngày qua, các thầy cô rất đau lòng khi biết em bị chính người thân đánh đập, cơ thể bầm tím nhiều nơi. Một đứa trẻ quá nhỏ để phải chịu những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần", cô Lan nghẹn ngào.

Bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi, cô ruột em T.) cho biết gia đình vô cùng xúc động trước tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng và chính quyền địa phương dành cho cháu bé trong lúc khó khăn nhất.

Theo bà Tuyết, số tiền được hỗ trợ trước mắt sẽ dùng để mua cho T. một chiếc xe đạp để em đến trường thuận tiện hơn. Phần còn lại gia đình sẽ gửi tiết kiệm để chăm lo việc học hành lâu dài cho em.

"Sau ba ngày điều trị, tâm lý cháu đã dần ổn định, các vết bầm tím cũng thuyên giảm. Cháu mong muốn được về sống với gia đình tôi và bà nội", bà Tuyết chia sẻ.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 12-5 trên đường đưa con đi học, bà Tuyết bất ngờ thấy cháu T. chạy đến cầu cứu trong trạng thái hoảng loạn. "O ơi cứu cháu với… O nuôi cháu đi, cháu không thể ở với bố nữa", cậu bé vừa khóc vừa van xin. Khi đưa cháu về kiểm tra, gia đình phát hiện trên cơ thể em có nhiều vết bầm tím ở tay, chân và vùng mắt. Những hình ảnh sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ, xót xa. Hiện Công an xã Vân Du đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ