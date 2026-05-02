Đình Bắc không thể... ngừng ghi bàn, CLB CAHN thắng dễ Hải Phòng: Tiến rất sát ngôi vô địch V-League

CLB CAHN khởi đầu như mơ

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đang băng băng về đích trong cuộc đua vô địch với sức mạnh khó cản. Với 9 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel, thầy trò HLV Alexandre Polking có thể nghĩ tới viễn cảnh đăng quang sớm 3 vòng đấu nếu duy trì mạch thắng.

Đồng thời, do được đá trước đối thủ 1 ngày ở vòng 21 V-League, CLB CAHN sẽ gây áp lực rất lớn lên Thể Công Viettel nếu đánh bại chủ nhà Hải Phòng ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (2.5) trên sân Lạch Tray.

CLB CAHN (áo xanh) gặp khó trước sức kháng cự của chủ nhà Hải Phòng. ẢNH: MINH TÚ

Với ưu thế sân nhà cùng lối chơi kiểm soát kết hợp pressing mà HLV Chu Đình Nghiêm dày công xây dựng, CLB Hải Phòng đã giữ thế trận tốt trong nửa đầu hiệp 1. Chủ nhà Hải Phòng chỉ để CLB CAHN dứt điểm một lần (cú đá phạt vọt xà của Văn Đô), đồng thời, học trò ông Nghiêm có những pha lên bóng sắc nét ở cánh phải với Hoàng Nam và Hữu Sơn.

Tuy nhiên, CLB CAHN vẫn vươn lên nhờ chất lượng con người hoàn toàn vượt trội. Phút 32, Đình Bắc đập nhả ăn ý với Quang Hải, trước khi băng xuống đánh bại thủ thành Đình Triệu bằng cú sút chân trái cực chuẩn. Đây đã là bàn thắng thứ 8 của Đình Bắc chỉ trong 6 trận gần nhất, giúp chân sút sinh năm 2004 bước vào cuộc đua vua phá lưới. Trước đó, Đình Bắc và Quang Hải đã nhiều lần phối hợp bật tường nhưng vấp phải sự phản kháng của số đông hậu vệ Hải Phòng. Ở pha bóng hiếm hoi cả hai tìm thấy nhau, lưới của đội bóng đất cảng đã rung lên.

Sau bàn thua, CLB Hải Phòng tràn lên giành lại thế trận. Song, với lực lượng không bằng, những gì học trò ông Nghiêm làm được chỉ ở mức làm khó, chứ không cản được sức mạnh toàn diện của CLB CAHN.

Đình Bắc chói sáng. ẢNH: MINH TÚ

Phút 45+2, Văn Đô thoát xuống biên trái, rồi căng ngang vào trong loại bỏ hậu vệ chủ nhà. Stefan Mauk đệm bóng hụt, nhưng Adou Minh có mặt kịp thời để đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho CLB CAHN.

Ưu thế tuyệt đối

Sau giờ nghỉ, CLB Hải Phòng phải dồn lên chơi tất tay với CLB CAHN. Tuy nhiên, với tuyến giữa gắn kết cùng triết lý đã quá nhuần nhuyễn dưới thời Polking, đội khách CAHN vẫn kiểm soát thế trận và luân chuyển bóng mềm mại.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng bế tắc, trong ngày bộ đôi ngoại binh Lupeta và Joel Tagueu bị kiềm tỏa. Các pha lên bóng của chủ nhà chỉ dừng lại ở bên ngoài vòng cấm CLB CAHN, sau đó bị hóa giải tương đối dễ dàng.

Độ dày lực lượng đáng nể của CLB CAHN được thể hiện ở phút 65, khi HLV Polking tung Alan Grafite, Leo Artur và Rogerio Alves vào sân. Băng ghế dự bị của CLB CAHN vẫn đẳng cấp hơn đội hình chính của hầu hết các đội V-League. Đồng thời, dù bỏ chân chuyền giỏi nhất và chân sút hay nhất ở ngoài sân, đội bóng của Polking vẫn lấn lướt đội bóng được tổ chức tốt như Hải Phòng.

Đá thong dong trong hiệp 2, CLB CAHN lấy trọn 3 điểm rời sân Lạch Tray. Với 54 điểm sau 21 trận, Quang Hải cùng đồng đội đã hơn đội nhì Thể Công Viettel 12 điểm (đá nhiều hơn 1 trận). CLB CAHN đang giáng áp lực rất lớn lên Thể Công Viettel, đội sẽ phải gặp Ninh Bình ở vòng này. Nếu Thể Công Viettel không thắng, cánh cửa vô địch sớm sẽ mở toang với CLB CAHN. Có lẽ, cuộc đua vô địch đã ngã ngũ ngay từ lúc này.

Tác giả: Hồng Nam

Nguồn tin: thanhnien.vn