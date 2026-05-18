Hai nhân viên nhà hàng tử vong, nghi do điện giật

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 17/5, Công an phường Hải An nhận được tin báo từ nhà hàng trên địa bàn tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An, TP Hải Phòng) về việc 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong khu bếp. Nguyên nhân xảy ra vụ việc nghi do điện giật.

Danh tính 2 nạn nhân là chị L.T.M (SN 1988) và anh N.V.N (SN 1992, cùng trú phường Hải An). Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hải An phối hợp các lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ vụ việc.

Người dân xung quanh nhà hàng cho biết, trong ngày 17/5, nhà hàng đóng cửa do mưa lớn và kéo dài. Đến tối, khi trời tạnh, chị L.T.M và anh N.V.N lên bếp dọn dẹp thì tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phương Thanh

Nguồn tin: daidoanket.vn